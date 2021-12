Michael Barrantes quería seguir como jugador de Saprissa pero el club tenía otro plan

Michael Barrantes tenía clara su posición y el Saprissa también. Sin embargo, ambas eran evidentemente distantes; por eso no pudieron llegar a un acuerdo y este jueves se anunció la salida del futbolista, quien ahora está a la espera de lo que sucederá con su futuro. El retiro no es una opción, al menos en este momento.

El futbolista habló con ‘La Nación’, reconoce sentirse dolido, pero al mismo tiempo dejó muy claro que respeta la determinación de la S y también la entiende: “son circunstancias normales de cualquier trabajo”, aseguró horas después de hacer el anuncio en sus redes sociales.

La negociación fue escueta, precisamente porque los dos tenían una decisión tomada. El mediocampista quiere seguir jugando y el club le expuso la opción de retirarse y ayudar desde otra posición.

Aquí la entrevista completa.

¿Cómo se siente al salir del Saprissa?

No es fácil, no es sencillo. Es mi casa, para nadie es un secreto que soy morado, morado. Creo que lo he demostrado de todas formas, pero salgo muy tranquilo, porque como lo puse en mi mensaje de redes sociales: en cada entrenamiento traté de esforzarme al máximo, me entregué al máximo, dí la última gota de sudor, sin importar el resultado que fuera a tener al final. Salgo satisfecho por todo mi paso por la institución, salgo muy agradecido con todas las personas que en general forman parte de esa gran institución.

Hace seis meses, cuando se dio la extensión, usted dijo que en diciembre definía el futuro. ¿Usted quería seguir?

La verdad sí. Hace seis meses me sentía muy bien, con ganas de seguir, como me siento hoy. Creo que son circunstancias normales de cualquier trabajo, no ven que yo pueda seguir formando parte de la institución, que pueda seguir ayudando. Son las decisiones que se toman y siempre las he respetado y esta no va a ser lo contrario.

¿Usted siente que la no consecución del título provoca su salida?

En lo personal no quiero que suene feo ni nada por el estilo, pero diría que no, porque creo que antes de analizar o sacar conclusiones si se consigue el título o no, hay varios meses, un año o muchas cosas atrás, las cuales hay que valorar, analizar y revisar, pero eso es mi pensamiento. Ahí es lo que puedo decir, no sé qué habrán pensado, analizado y qué habrán puesto sobre la mesa para tomar la decisión, pero son decisiones que se toman y uno como profesional, le gusten o no, las comparta o no, siempre tiene que respetarlas.

¿Hubo negociación o solo le comentaron que no contaban con usted?

Le soy sincero, sí hubo negociación, no muy extensa, no muy completa, pero sí hubo una conversación. El equipo tiene otro punto de vista para mi persona, el cual la verdad yo creo que está vigente en estos días, si mal no le entendí a don Ángel (Catalina). Lo que pasa es que ahorita yo me siento con muchas ganas de seguir jugando, siento que puedo aportar a la institución dentro del campo, a Saprissa o a cualquier otra institución. Eso es todo, es una decisión que ya se tomó, es una decisión que la institución de Saprissa tenía ya valorada, pensada y ya tomada, de que no iban a contar conmigo dentro del campo como profesional activo, como jugador, sino que podía ser en otro ámbito, dentro del cuerpo técnico. Pero como se lo hice ver a don Ángel, no son cosas que puedo descartar al 100%, pero en este momento todavía puedo dar un poquito más dentro de la cancha.

Queda claro que aún se siente con ganas de jugar. ¿Cuánto más cree que puede jugar?

Yo se lo hice ver a la institución, hace rato vengo conversando este tema con mi esposa, que es de las personas que influye en muchas tomas de decisiones. Ya lo veníamos conversando, peloteando, ya yo tengo una decisión tomada, la cual la institución la sabía, y tenían otros planes. Entonces vamos a esperar ahora a ver qué pasa, si sale alguna nueva oferta, algún club interesado y si se puede llegar a un buen acuerdo y veremos lo que sucede.

¿Esa decisión son seis meses?

Es que de entrada puedo decir que sí, pero también hay que ver cómo me siento. No sé. Sí sé que tengo las cosas muy claras, pero esperaremos a ver qué sucede. Primero es ver si algún equipo se interesa en mis servicios y ahí veremos la situación de ofrecimiento del club, si quieren seis meses, un año y ver cómo me siento yo.

Usted dijo que quería retirarse en Saprissa. ¿Le duele saber que esa opción ya no es tan fuerte?

Sí me duele, lógicamente. No voy a ocultar ese sentimiento. Pero como dije, lo entiendo, son decisiones que se deben tomar, son cosas que suceden. Veremos en un futuro qué pasa, si se me da la oportunidad de volver a la institución y retirarme, y si no, no pasaría nada, me retiraría en el equipo que esté, pero ya eso no va a depender de mí.

Michael Barrantes besó el escudo del Saprissa para celebrar un tanto ante Herediano en mayo anterior. (Rafael Pacheco Granados)

¿Ya se ha acercado algún equipo?

No, hasta el momento no he tenido ningún tipo de conversación con nadie, con ningún club. Lógicamente tengo muchos amigos en todos los equipos, pero algún tipo de oferta o algo así por el estilo no se ha presentado.

¿Cómo recibe el apoyo de la afición, porque buena parte no está de acuerdo con su salida?

Estoy sumamente agradecido, lo voy a estar siempre. Creo que el agradecimiento es mutuo, porque siempre puse lo que tenía que poner, dí lo que tenía que dar por hacer respetar la institución, la camiseta, el saprissimo y la afición. Eso es lo que hoy por hoy me deja muy tranquilo. Yo sé que uno no es del agrado de toda la afición, pero la mayor parte siempre me hizo ver sus muestras de cariño, su apoyo. Hoy lo he sentido, independientemente de lo que pase, y me lo han hecho llegar de diferentes formas. Creo que todavía eso es lo que más tranquilo me deja, lo que más me llena. Como popularmente se dice, creo que puedo salir a la calle y ver a cualquier aficionado, al saprissista en especial, de frente, a los ojos, y no va a pasar nada porque ellos saben lo que yo dí en la institución.