Michael Barrantes dice adiós al Saprissa: ‘Me voy con la frente en alto’

Michael Barrantes y el Deportivo Saprissa pusieron fin a su relación. Este jueves el volante hizo oficial su salida del club, luego de que se terminara el contrato.

Con un mensaje en su Instagram, el futbolista de 38 años hizo el anuncio y se despidió de la afición morada.

“Hoy termina un ciclo más en mi carrera deportiva, le quiero dar gracias a Dios , a mi familia, mis amigos, a la afición morada, a todos mis compañeros, gerentes, cuerpos técnicos, utileros, masajistas, fisioterapeutas, doctores, nutricionistas y cada una de las personas que trabajan para el @deportivo_saprissa que hacen todo lo posible en cada entrenamiento y partido para que todo salga bien”.

“Agradecerle a toda la afición morada que de muchas formas manifestaron su apoyo incondicional y me dieron sus muestras de cariño. Me voy con la frente en alto y sobre todo con la tranquilidad de haber cumplido en cada uno de los entrenamientos y sobre todo en cada uno de los partidos que jugué, siempre me entregué al máximo, siempre dando la última gota de sudor por esta camiseta, sin importar cuál podría ser la consecuencia y el resultado final”.