Mi ‘top 5′ de fichajes que han defraudado

1. Rolando Blackburn

El delantero panameño llegó como la solución de Alajuelense para la ofensiva, sobre todo cuando se confirmó que los manudos no vestirían con sus colores nuevamente al cubano Marcel Hernández.

No obstante, Blackburn no ha logrado encajar en el cuadro manudo y ya pasó una vuelta del campeonato nacional y no tiene goles, ni protagonismo. Pese a que ha estado disponible en ocho juegos, solo ha jugado 122 minutos.

Rolando Blackburn todavía no celebra con la camisa de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

2. Jonathan McDonald

El ex artillero de Herediano arribó a San Carlos ante el retiro de Álvaro Saborío, sin embargo su cuota goleadora en 408 minutos disputados se limita a una diana.

De hecho, en las últimas fechas Jonathan ha perdido protagonismo en las alineaciones de Douglas Sequeira al punto dec que no juega desde el 28 de agosto. El propio Douglas Sequeira confirmó que es por decisión técnica.

Jonathan McDonald ha perdido protagonismo en San Carlos. (San Carlos)

3. Julio Cruz

Otro artillero que llegó a los Toros del Norte para que la baja de Álvaro Saborío no se sintiera; empero, su aporte ha sido mínimo con una anotación en seis juegos en los que ha participado.

Cruz tampoco se ha consolidado como titular y es utilizado como variante por Douglas Sequeira.

Julio Cruz ha sido un cambio recurrente en San Carlos. También ha tenido juegos como estelar pero no termina de consolidarse. Fotografía: San Carlos

4. Juan Vita

El estratega de la Asociación Deportiva Guanacasteca llegó al que llamó ‘el mejor equipo del país’ en su presentación; sin embargo, ahora está en la última posición.

De la mano del timonel, la ADG continúa peleando por salir de los últimos puesto y está muy lejos de la zona de clasificación.

Juan Vita llegó a la ADG para competir, pero el equipo sigue estancado tratando de luchar por salir de la parte baja de la tabla.

5. Sergio Bareiro

El delantero paraguayo llegó procedente del Guaraní a la Asociación Deportiva Guanacasteca, pero solo ha jugado 270 minutos y suma una anotación en Costa Rica, ya que también lo aquejó una lesión.

Saprissa y Herediano dominan mi ‘Top 5′ de fichajes acertados de la Primera División

Su llegada a Costa Rica generó mucha expectativa, porque según el sitio especializado Transfermarkt es el futbolista más caro del balompié tico con una ficha aproximada al medio millón de dólares. Su arribo a la liga tica hizo que medios internacionales como AS hicieran notas sobre el tema.