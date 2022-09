Saprissa y Herediano dominan mi ‘Top 5′ de fichajes acertados de la Primera División

Saprissa fue el equipo que más movió el mercado de piernas, fichó más de un jugador y consiguió llegadas que además de mediáticas han sido determinantes en el buen rendimiento del equipo.

El cuadro morado dio en el clavo en un torneo sin abundacia de contrataciones efectivas. Incluso, este ejercicio meramente subjetivo se inició con la idea de hacer un ‘top 10′ de futbolistas que rindieron de buena forma con sus nuevas camisas, pero no conseguí encontrar los 10 nombres. Me quedo con cinco.

A continuación la lista:

1. Youstin Salas

Salas ha logrado cumplir en los dos puestos: volante contención y lateral. Suma 916 minutos y solo ha salido en cuatro ocasiones del campo.

Salas ha logrado cumplir en los dos puestos: volante contención y lateral. Suma 916 minutos y solo ha salido en cuatro ocasiones del campo.

2. Anthony Contreras

El delantero llegó al Herediano con la presión de rendir, porque ya había tenido oportunidades en el pasado pero no logró consolidarse. En el cuadro rojiamarillo ahora arribó con la presión de ser la referencia ofensiva de la Selección Nacional.

Contreras suma cinco celebraciones, pero además ha jugado en todos los partidos del Team en la presente campaña. El futbolista sigue destacando por su entrega, su potencia y juego aéreo.

3. Luis Paradela

El cubano que despuntó en el Santos de Guápiles fue uno de los refuerzos más sonados del mercado. El isleño llegó al Saprissa para apoderarse del carril derecho, además de ser un gran aliado de Youstin Salas y el creador de al menos cuatro ocasiones de gol para los morados por partido.

Paradela lleva cuatro tantos y ha jugado en nueve partidos de los once que suma el campeonato; solo no estuvo en los primeros dos, porque tuvo que ponerse en regla respecto a su permiso de trabajo.

4. Fidel Escobar

El panameño es un muro en la zaga morada. Tiene una marca excepcional, pero además es de los primeros ofensivos de los saprissistas porque tiene un pase largo envidiable.

Fidel tiene 648 minutos disputados en el campeonato, pero desde que asumió la titularidad morada no soltó su oportunidad y además empezó a liderar la zona junto con Kendall Waston.

5. Douglas López

El mediocentro de Herediano sabe administrar los tiempos de los partidos, también se faja en la marca y es de los hombres clave para mantener un encuentro controlado con posesión y sin creación para el rival.

Su trabajo es poco vistoso, pero es el eje y el hombre encargado de hacer efectiva la transición defensa - ataque de los florenses, quienes han logrado ser muy regulares en el presente campeonato y por esto son líderes generales.

Mención especial: Javon East.

El delantero tuvo un comienzo complejo en Saprissa; empero ya tiene cuatro celebraciones.

East consiguió anotar en el clásico nacional ante Alajuelense; con esa celebración, el jamaiquino comenzó a ganar los puntos que no había podido sumar en las primeras fechas y ya entra entre los fichajes determinantes.