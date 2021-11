Mauricio Wright habla de su situación contractual tras quedar fuera de Liga Concacaf

Mauricio Wright no pudo ocultar su malestar, tras quedar eliminado en los cuartos de final de la Liga Concacaf a manos del Comunicaciones de Guatemala. Los morados no supieron administrar la ventaja de la ida (4 a 3) y cayeron en la vuelta 2 a 1 este miércoles (5 a 5 global, pero pasan los chapines por gol visitante).

Mauricio Wright se mostró muy molesto, tras perder ante el Comunicaciones, en la Liga Concacaf.

Si bien, los morados estarán en la Liga de Campeones de la Concacaf en el 2022 (torneo estelar), el traspié es un duro golpe a la gestión del timonel, quien tampoco la pasa bien en el campeonato local.

Wright termina contrato a final de año y por ende, se le consultó por su continuidad y su presente ante el golpe que recibió de los chapines.

¿Qué valoración hace de la eliminación de Saprissa?

Nos sentimos mal y tristes por la eliminación, pero el rival juega. Hicimos un partido bastante parejo en lo que fueron las acciones, pero no así en esa última jugada en el centro de ellos, donde consiguieron el segundo gol, porque hasta ese momento el juego estaba bastante equilibrado.

”El adversario hizo más goles que nosotros y por eso avanzan. No hay ninguna excusa de nuestra parte, pusimos todo lo mejor que teníamos hasta en los últimos minutos, tratamos de todos lados, pero no pudimos conseguir ese ansiado gol en los últimos minutos y aspirar a la clasificación”.

¿Que criterio tiene de que todos los clubes ticos quedaran eliminados?

No nos sentimos a gusto con lo que pasó, porque no quedó un solo representante del país. Sin embargo, más allá de esto, lo que me interesa es que Saprissa se quedó fuer de la forma en la que pasó.

”Reitero que no hay excusas o justificaciones de lo que pasó, nos sacó bien el Comunicaciones, porque no tuvimos respuesta y no pudimos cuidar mejor lo que teníamos para avanzar.

”Tenemos que hacer consciencia de que no nos alcanzó con lo que hicimos en los dos juegos, menos en el segundo que era el más importante. Hablaremos con el grupo para ver qué fue lo que nos pasó, pensando en lo que sigue”.

¿Le afecta al rendimiento del equipo que usted y varios jugadores terminan contrato a fin de año?

El tema contractual no debería de afectar, más bien debería de impulsar a los muchachos. En mi caso estoy tranquilo, soy un profesional y voy a trabajar acá hasta el día en que me toque. Lo estoy haciendo con mucho profesionalismo y de mi parte no pienso en eso (fin de contrato).

¿Qué tan preocupado está por los laterales, porque en esta serie ante el Comunicaciones se vieron mal?

Fue un desajuste y nos convirtieron. No fue un partido en el que cometiéramos muchos errores, pero fallamos en una situación puntual y el equipo local aprovechó esa situación.