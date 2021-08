Mauricio Wright de cara al clásico: ‘No creo que tengamos deudas’

Saprissa no sabe lo que es ganarle a un equipo tradicional en lo que va del Torneo de Apertura 2021, pero las derrotas ante Herediano y Cartaginés no inquietan al timonel morado, Mauricio Wright. Para el estratega lo importante es que son líderes y deben mostrar constancia.

[ Luis Marín vivirá su primer clásico como técnico: ‘Yo creo que va a haber buen fútbol’ ]

Wright recalcó que el torneo apenas inicia y aunque el choque de este sábado en la Cueva (8 p. m) es de los más importantes de la temporada, no define nada aún. El entrenador tibaseño tuvo palabras para el timonel de Alajuelense, Luis Marín, a quien conoce bien.

Así mismo, dejó en duda la participación de Christian Bolaños, por lesión.

¿Christian Bolaños estará recuperado para el clásico y de no ser así, ya tiene al sustituto?

Estamos valorando la situación. Ya tengo claro quién lo puede reemplazar, pero no lo voy a decir en este momento.

¿Hay una deuda contra los equipos grandes, porque no le pudo ganar a Herediano y Cartaginés?

No creo que tengamos deudas. Es un torneo que está empezando y si se perdió es porque los rivales hicieron mejor las cosas. No estamos en deuda porque puntuamos, pero no somos perfectos y como cualquier otro equipo, perdemos, ganamos y empatamos.

Saprissa vs Grecia Mauricio Wright tiene a Saprissa en el liderato del Torneo de Apertura 2021, con 13 puntos luego de siete fechas. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

¿En qué deben mejorar para ganarle a un equipo grande?

Esto de a quién se le gana y a quién no, es circunstancial. Vamos a tratar de hacer nuestro trabajo y sabemos que los clásicos siempre son un punto y aparte y un partido diferente. Sin importar el técnico que tenga el rival, son un equipo grande y vamos a tratar de hacer nuestro juego.

”Nos hemos enfocado en lo negativo que hemos hecho, para no cometer los mismos errores y seguimos sobre esa línea para corregir”.

Se dice que Luis Marín tiene similitudes con Óscar Ramírez, ¿qué piensa del estilo de Marín?

Luis Marín es una persona muy capaz. A lo largo de su carrera como entrenador demostró ser muy inteligente y versátil y así lo hace también como entrenador. La forma en la que decida jugar es muy propia de él y nosotros nos adecuamos a lo que ofrecen y buscamos contrarrestar lo bueno que tienen.

”Me enfoco mucho en lo que debemos hacer, pero no hablo mucho del adversario, así sea un clásico. Estudiamos bastante al equipo al que nos enfrentamos, pero siempre estamos con nuestra idea de juego, porque si lo hacemos mejor, vamos a tener un mejor resultado”.

”No creo que ellos (Marín y Ramírez) sean iguales. Luis tiene su forma de pensar y según el equipo que tiene va a intentar sacar los mejores beneficios. Luis quiere poner su sello y eso es claro”.

No ha perdido contra Alajuelense en los últimos tres clásicos y su equipo marcó 10 goles, ¿qué le dice esto?

Lo ideal para nosotros sería ser contundentes, pero no será fácil la tarea. Esas estadísticas están ahí y quedaron, pero ahora es un nuevo clásico y todo cambia. Nosotros queremos hacer valer nuestra casa y aprovechar las situaciones que podamos generar.

¿El clásico entre Saprissa y Alajuelense es el más pasional de Centroamérica?

Un clásico siempre es importante, estos partidos despiertan muchas pasiones a nivel de Centroamérica y más allá. Sin duda que este clásico es muy pasional y muy lindo.

”Cuesta explicar la pasión que uno siente en este tipo de partidos. Me tocó jugar muchas veces estos duelos con el Saprissa y es algo muy diferente, más ahora como entrenador”.

¿Cómo valora el nivel de Jimmy Marín?

No solo lo de Jimmy, sino que me alegra que muchos jugadores en Saprissa han tomado un rol protagónico bastante bueno. Nos gusta y nos satisface lo que está haciendo Jimmy y ojalá que llegue a aportar toda esa capacidad a la Selección, que lo estamos ocupando.

¿Qué valoración hace de los jugadores de Saprissa que fueron convocados?

Nos sentimos contentos por los jugadores que tenemos en la Selección, esperamos que lleguen a dar lo que requiere la Selección, que estén finos y den su valioso aporte.

Se dan muchas críticas sobre el calendario del torneo, pero los mismos dirigentes fueron los que aprobaron que se jugara así, ¿habló con el presidente de Saprissa para corregir esto?

El calendario ha sido un poco más complicado para algunos equipos que tienen más participación que otros, por el tema de la Concacaf. Esto es algo que se puede valorar y mejorarlo para que todos puedan competir bien, más aún a nivel internacional.