Mauricio Wright: ‘Así como tuvimos prudencia en la victoria, también la tenemos en la derrota’

¿Qué sensación le queda luego de esta derrota ante Herediano?

Fue un partido agradable. Hay cosas que no me gustaron, pero esto es el fútbol y así es el juego. Así como tuvimos prudencia en la victoria, también la tenemos en la derrota. No vamos a tirar para atrás a nadie, pero reitero que no me gustaron muchas cosas del partido y no estuvimos finos en la táctica fija.

”Ahora debemos pensar en lo que viene, esto no termina acá y quedan muchos partidos por delante. Nos toca enfocarnos en recuperar a nuestra gente, porque tenemos un día menos que nuestro rival de turno para prepararnos. Utilizan todo, porque jugamos ahora el martes a las 9 p. m., aunque no pongo excusas”.

El martes visitará al líder del campeonato, Guadalupe, y el sábado recibe a Grecia, ¿es una semana clave para el equipo?

Sí, teníamos muy claro el panorama y por esto tenemos que adecuar muy bien las cargas de trabajo para no perder jugadores por fatiga. El partido ante Herediano se nos complicó por la expulsión y aunque teníamos un cambio más, no lo hicimos por esto.

”Vamos a enfrentar a un rival que viene haciendo las cosas bien en el inicio, pero esto no termina acá. Faltan muchas fechas para clasificar y se presentarán muchas situaciones a lo largo del certamen, así que nos toca prepararnos mejor. Esto que pasó fue como un jalón de orejas, dimos algunas ventajas y nos castigaron fuerte”.

El técnico de Saprissa, Mauricio Wright, se mostró muy molesto ante las desconcentraciones de su equipo, en el duelo en el que cayeron ante Herediano, 3 a 2, en la fecha tres del Apertura 2021. (Rafael Pacheco Granados)

En dos días volverán a jugar, ¿es un elemento a tomar en cuenta para valorar cambios?

No soy aliado de la excusa, no me gusta decir cosas que no calzan con la realidad o con lo que no se dio. Asumo la totalidad de lo que pasa en el equipo y estamos conscientes que algunos aspectos no fueron favorables, nos equivocamos y nos castigaron.

”Nos toca sacudirnos y darle para adelante. Vienen muchos partidos, hay muchos puntos en disputa y necesitaremos de todos nuestros jugadores en este momento. Es evidente que se darán cambios, por el poco tiempo de recuperación con el que contamos. No sé con qué intenciones se programan partidos a las 9 p. m.”.

Orlando Sinclair aún no anota, ¿puede ser esto un detonante para que salga de la titularidad?

Orlando está haciendo un gran trabajo, le cometen muchas faltas, algunas no se las pitan, hay mucho contacto sobre él y por ende, hace un trabajo importantísimo para nosotros. Basado en lo que digo de cuidar gente y manejar algunas cargas, también tenemos consideración en el juego de Orlando, porque hay un desgaste. Dichosamente tenemos jugadores con condiciones para que se de un recambio, buscar el gol y ese juego diferente que tratamos de hacer.

La táctica fija era un punto alto desde su llegada, pero Herediano le anotó dos veces por esta vía, ¿por qué pasó esto?

Hay que reacomodar la táctica fija, pero siempre digo que prefiero que me pasen estas cosas ahorita que hay tiempo para recomponer, analizar y mejorar, y no en instancias más importantes, donde se puede perder algo más valioso.

”Estoy tranquilo, los muchachos saben que dimos ventajas en algunas situaciones, pero no le quitamos la calidad con la que cuenta el equipo rival”.