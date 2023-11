Mauricio Wright, ante fracaso de Cartaginés: ‘Lo que nos toca es calmarnos’

Cartaginés apuntaba alto en el segundo semestre del 2023, pero la realidad es que fracasó en tres de las cuatro competencias que tenía por delante. Incluso, dejó ir la oportunidad de jugar la Liga de Campeones de la Concacaf, al caer 5 a 4 en penales contra el Comunicaciones de Guatemala.

LEA MÁS: Cartaginés luchó hasta el final pero decepcionó por sus propios pecados

Mauricio Wright llegó al conjunto blanquiazul apenas hace seis partidos, pero su balance no es positivo: dos ganes, dos empates y dos derrotas. Si bien, no es el principal responsable, sí carga con no haber cumplido en el repechaje frente a los chapines; sin embargo, el técnico que relevó a Paulo César Wanchope considera que hay una “sensación de mejoría”.

¡No te puedes perder los mejores momentos del eléctrico partido entre @CremasOficial y @Cartagines! 👀▶️



📰 Crónica del juego https://t.co/Saz4UCadSS 👈#CopaCentroamericana pic.twitter.com/tlGMznpCU5 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) November 1, 2023

A los de la Vieja Metrópoli únicamente les queda el Torneo de Apertura 2023. Actualmente ocupan el tercer puesto, con 32 puntos en 17 juegos, sin embargo, perdieron sus dos últimos choques y no se les ve sólidos.

La “autocrítica” de Wright, en la conferencia de prensa posterior al duelo en Guatemala, no concuerda con la inconformidad que manifiestan los aficionados del club en redes sociales.

¿Cómo toma esta eliminación, de cara a lo que le queda al Cartaginés?

- Ahora lo único que nos queda es calmarnos y recuperarnos. Lamentablemente estamos fuera y lo que nos queda es enfocarnos en el torneo nacional.

“La tristeza que tenemos es total, pero hay una sensación de mejoría y de que podemos hacer las cosas bien de acá en adelante. Ya no podemos hacer nada con el resultado, Comunicaciones fue más efectivo en un penal y eso le dio el pase a ellos.

”Nos llenamos de algún entusiasmo al hacer el análisis general, pero no con el resultado. Me voy tranquilo con el juego que hicieron los muchachos esta noche”.

Mauricio Wright llegó al Cartaginés con la misión de ganar la serie de repechaje frente al Comunicaciones de Guatemala, por entrar en la Copa de Campeones de Concacaf, pero falló. (Cartaginés)

¿Es un fracaso el no avanzar a la Liga de Campeones de la Concacaf?

- Dentro de lo que presupuestamos antes, estaba avanzar y no se logró el objetivo. Para nosotros es muy doloroso quedarnos afuera. Pese a dar un gran juego y tener hasta ocasiones más claras que el Comunicaciones, nos vamos para la casa.

Se le puede llamar fracaso al resultado, pero no a este partido de vuelta. En términos generales es cara y cruz, porque fracasamos al quedar fuera, aunque en el análisis nos llevamos algo positivo para lo que viene.

Cartaginés inició la temporada con la posibilidad de ganar cuatro torneos, pero ya perdió tres. ¿Qué puede hacer para que su equipo no se caiga en el certamen que les queda?

- Son las transiciones. Un equipo de fútbol tiene que afrontar estas complejidades, porque se puede hacer un buen partido y no se avanza, mientras que otras veces se juega mal y se pasa. Ante Comunicaciones dimos un buen partido, pero nos quedamos en la lotería de los penales, que algunos dicen que es suerte y otros es capacidad.

”De los otros torneos en los que no estuve, pues no tengo nada que ver. En lo que respecta a este, asumo la responsabilidad de los dos partidos que tuvimos. Fueron dos juegos muy fuertes para nosotros.

”En lo que estamos buscando para el Cartaginés, siento que luego de este partido en Guatemala nos vamos fortalecidos. Nos queda un torneo y hay que apostar a este. En Costa Rica hay equipos que tienen más tiempo de trabajo, pero me llevo una muy buena sensación, de cara a lo que queda.

”Tenemos que enfocarnos en clasificar y en terminar en la mejor posición. Hay muchos partidos por delante, no hay nada definido, ni lo nuestro y apostamos a lo que viene. La mentalidad que me gusta y la que hay que tener debe ser altísima”.