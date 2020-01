Al consultársele si cabe la posibilidad de que tanto Adonis, como él, el arquero del alto rendimiento Johnny Álvarez y el propio preparador de porteros Wardy Alfaro le digan a la dirigencia que no contraten a nadie porque ellos pueden asumir el desafío, indicó: “Yo me dedico a trabajar, la pregunta está un poco rara, la verdad, es un aspecto que no me toca a mí. A mí lo que me toca es meterle día con día y si se me la oportunidad, hacerlo de la mejor manera para sacar adelante a Alajuelense”.