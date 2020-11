“Yo trabajo, los que se encargan de decir si uno es bueno o es malo son los chiquillos y los papás. Ahora en este momento estoy pensando y analizando coger una oportunidad, si no es en Primera, en Segunda. Es una ilusión, yo estuve como asistente con Javier Delgado, cuatro años con Óscar Ramírez y había dirigido a Carmelita. He agarrado experiencia y formas de ver el fútbol, que siento que uno está preparado como para decir me voy a tirar al agua; o me ahogo, o salgo adelante”, reseñó.