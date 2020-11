“He rechazado ofertas de Primera División. De Herediano, pero sí he rechazado algunas. Me han invitado a ser asistente de muchos equipos de Primera, pero bueno, creo que tengo el norte claro. Sé que me preparé para ser entrenador y aunque hoy esté en Segunda, con trabajo, con honestidad, con la humildad del caso, intentaremos algún día tener a un equipo en Primera que pueda ojalá ganar un título”, citó Díaz en Monumental.