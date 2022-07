Mariano Torres sobre Bryan Ruiz: ‘No tengo por qué compararme, la carrera de él fue mucho mejor’

En varias ocasiones, el capitán saprissista Mariano Torres ha lanzado palabras de elogios y admiración para Bryan Ruiz. (Rafael Pacheco Granados)

No es la primera vez que sucede y probablemente tampoco sea la última. Con mucha franqueza y dando una clara muestra de que las rivalidades tan solo quedan en la cancha, de la boca de Mariano Torres salieron de nuevo palabras cargadas de elogios para Bryan Ruiz.

Ocurrió en el programa de FUTV ‘Únicamente Fútbol’, conducido por el periodista Maynor Solano y por el exfutbolista Rándall ‘Chiqui’ Brenes.

El capitán de Saprissa charló con ellos sobre diferentes temas, pero sin duda, lo más llamativo fue cuando el argentino se refirió al ‘10′ de Liga Deportiva Alajuelense.

Ante la pregunta de qué concepto tenía del capitán de la Liga y de la Selección de Costa Rica antes de verlo de vuelta al campeonato nacional, el saprissista lanzó un discurso cargado de respeto y en el que también manifiesta su admiración por él.

“Creo que haya vuelto es muy bueno, para el país, para el fútbol tico, es un jugador de muchísima calidad, no tengo que decirlo, lo ha demostrado, está ahí y es muy bueno”, pronunció Mariano Torres en el inicio de su respuesta.

También dijo: “Nosotros (Deportivo Saprissa) lo tenemos que padecer porque está en la vereda de enfrente y es un jugador que respeto mucho, que admiro por su calidad y por lo poco que lo conozco me parece una buena persona”.

Después de eso, el ‘Chiqui’ le consultó que más allá de eso que estaba diciendo con mucho respeto, si hay algo en lo que tengan relación, alguna semejanza, a pesar de que cada uno es muy auténtico.

La interrogante la lanzó en el sentido de que tanto a nivel de aficionados como de prensa, las comparaciones son recurrentes.

¿Hay semejanzas entre Mariano Torres y Bryan Ruiz? “Yo no sé, la posición, la zurda (ríe)..., varias cosas, no tengo por qué compararme porque lo de él para mí fue la carrera mucho mejor que la mía y nada. Como jugador, la verdad me parece un jugador de mucho talento y que nos hemos enfrentado varias veces y nada, la verdad lo respeto mucho”, respondió el futbolista de Saprissa.

Las palabras del argentino resultan llamativas, pero no sorpresivas, porque anteriormente había emitido criterios similares.

Por ejemplo, en agosto de 2021, en la zona mixta después de un partido entre Saprissa y Herediano, Mariano Torres aseguró que “Bryan Ruiz sigue marcando diferencia” y lo defendió, justo en un momento cuando había mucha crítica alrededor del ‘10′ de la Liga.

“Es un jugador de mucha categoría, de mucha calidad y creo que hay que valorarlo más, porque me parece un jugador buenísimo y que marca todavía la diferencia, porque son jugadores inteligentes, porque jugadores como (Christian) Bolaños y (Michael) Barrantes son notables e inteligentes, que piensan mucho y yo veo que hoy en día hay muchos jugadores que piensan mucho en correr y no pensar y creo que el fútbol es más pensar que correr”, analizó el volante de la ‘S’ en ese momento.

Mencionó también que a veces se critican jugadores, pero hay que ver si hay un funcionamiento, si hay una idea, a qué se juega.

“Siempre van a seguir marcando la diferencia los jugadores que piensan”, insistió, antes de recibir la consulta habitual de si se pueden comparar Mariano Torres y Bryan Ruiz.

Esa vez, antes de buscar semejanzas y diferencias entre los dos, más allá de que su pierna fuerte para jugar es la zurda, optó por calificar al capitán de la Liga como “un jugador extraordinario”.

“Me parece un jugador extraordinario, me parece un muy buen jugador, cuando yo llegué al país siempre lo dije y ahora que lo tengo tan cerca lo veo y me parece un jugador extraordinario. Me parece que a esos tipos de jugadores hay que valorarlos más. A mí me gustan los jugadores que tienen mucha categoría y calidad como él”, afirmó.