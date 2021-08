La defensa hacia Bryan Ruiz viene incluso desde el Saprissa

Bryan Ruiz y Mariano Torres se enfrentaron el 4 de agosto en la disputa de la Supercopa, la cual ganaron los morados. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Poco o nada importa que vista los colores del archirrival; desde el Deportivo Saprissa también salen en defensa de Bryan Ruiz, justo cuando el rendimiento del volante está en discusión.

Mariano Torres es uno de esos jugadores que destacan la importancia del rojinegro, tanto en el torneo local como en la Tricolor.

Sus elogios hacia el ‘10′ se dieron luego de partido ante Herediano, cuando periodistas de Radio Columbia y Teletica Radio también le consultaron sobre la posibilidad de nacionalizarse.

Esta pregunta es recurrente, ya se ha dado antes y se quiera o no, tiene relación directa con la posición que precisamente juega Ruiz en la Selección Nacional.

En medio de la Copa Oro, el capitán incluso dejó entrever que sus días en la Sele podrían estar terminando y desde meses atrás afición y prensa se preguntan quién podría sustituirlo.

Pero entre sus colegas esa despedida aún se valora como algo precipitado.

Anteriormente ya lo había dicho su amigo Christian Bolaños.

“Entiendo un poco a Bryan, si uno analiza en frío, todo lo que ha dado a la Selección, el momento que venía atravesando, es normal que se sienta así, que se sienta agotado, pero no debe apresurarse. Él es muy importante para la Selección”.

Sus palabras son casi una copia del pensamiento del morado Kendall Waston.

“Se le señala por ciertas cosas, pero para mí sigue siendo el gran capitán y jugador, por algo ha logrado grandes cosas y tiene el apoyo de todos nosotros. Cada jugador pasa momentos, y sé que Bryan nos ha dado muchas alegrías. El aficionado debe ser agradecido en eso. Yo no soy quien nombra, pero en mi opinión, lo respeto (...), no tengo duda alguna de las capacidades de él y el gran líder que es”.

Mariano Torres nunca ha compartido con Ruiz en el camerino, pero para él lo visto en la cancha es suficiente al momento de opinar sobre el presente del mediocampista.

Para el morado es sencillo: Bryan continúa marcando diferencia con su fútbol.

“Hay que valorarlo más porque me parece un jugador buenísimo. Cuando llegué al país lo dije, ahora que lo tengo cerca lo veo y me parece extraordinario. A esos jugadores hay que valorarlos más. Siempre me gustan los jugadores que tienen mucha categoría y calidad como él”.

Entre esas principales características destaca la capacidad de pensar antes de correr, algo que también resalta en futbolistas como Christian Bolaños y Michael Barrantes. Todos con edades similares, entre los 35 y 37 años.

“El fútbol es más pensar que correr, entonces a veces se critica a jugadores, pero hay que ver si hay un funcionamiento, una idea, a qué se juega; creo que siempre van a seguir marcando diferencia los jugadores que piensan”.

Mariano tiene 34 años recién cumplidos y pese a que para muchos el lapso de Bolaños, Barrantes y el mismo Ruiz está terminando, al mismo tiempo aparece el argentino como opción para ubicarse en la Tricolor.

Sin embargo, hasta el momento eso es solo un deseo, porque no hay ningún indicio de que vaya a suceder.

No existe un trámite en proceso ni la intención de iniciarlo.

“No lo pienso hacer porque no ha hablado nadie conmigo; pienso que en Costa Rica y en la Selección hay muy buenos jugadores. Si la posibilidad se da el día de mañana, voy a estar dispuesto, porque he cumplido el tiempo o lo voy a cumplir (para nacionalizarse), pero por el momento no he hecho nada y no pienso hacer nada”.

“Entiendo también al aficionado y los morados somos demasiados en el país y me tienen cariño y yo a ellos; lo entiendo, pero se tienen que dar varias situaciones, no depende solo de gas y nada más”, enfatizó.