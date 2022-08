Mariano Torres lleva clases de inglés para entenderse mejor con Javon East

Mariano Torres, capitán de Saprissa, es uno de los llamados a asistir a Javon East, de los que buscan dejar al delantero de cara al gol.

Por su buen trato al balón y visión de juego, Torres intenta conectar con Javon, incluso en ocasiones se dicen algunas cosas, a veces da la impresión que se reclaman, o que el entendimiento entre ambos dentro de la cancha aún no es claro.

"Creo que ahora se ve una mejor versión de nosotros y tenemos que seguir por ese camino. No hemos ganado nada más que dos partidos, que los hicimos muy bien", dijo Mariano Torres, quien aquí es marcado por Mauricio Núñez y Rashir Parkins. (JOHN DURAN)

Mariano reconoció que existe un impedimento entre ambos, el idioma, Javon East solo habla inglés y Torres no lo maneja al 100%.

“Lo que pasa es que yo no hablo inglés y Javon se maneja en esta lengua y cuesta entender un poco, pero ahí vamos”, dijo el capitán saprissista.

Pese a que se dice que el fútbol es universal y no hace falta una idioma para entenderse, que con los movimientos o las señas del compañero basta, Mariano afirmó que matriculó clases de inglés.

“Hay varios compañeros que hablan inglés y así nos comunicamos con Javon. Yo me puse a estudiar por eso mismo, pero es un chico que escucha, que quiere seguir aprendiendo y mejorando”, indicó Mariano, quien agregó que estudiar no solo es para hablar con Javon, sino que “es fundamental me parece a mí en la vida hablar inglés. El entendimiento va bien, él cada vez se va sintiendo más cómodo, igual que Luis (Paradela), Youstin (Salas), Arboine (Pablo), se van sintiendo más cómodos”.

Javon juega de nueve, pero se mueve por todo el frente de ataque, corre y pide todos los balones, le señala a sus compañeros que le den la pelota.

“Bueno, es delantero, vive del gol como todos los atacantes y siempre pica a los espacios, pero eso es bueno, porque cuando va a correr, se abre la posibilidad de otro pase y se le ve con muchas ganas”, indicó Mariano.

Respecto a los dos encuentros seguidos con victoria, contra San Carlos y Pérez Zeledón, Mariano Torres apuntó que Saprissa va bien encaminado.

“Estos dos partidos sí se notó solidez en defensa, tuvimos el arco en cero e hicimos siete goles y eso le da tranquilidad a la defensa. Cuando sos contundente arriba te da confianza y eso es bueno para todos.

Creo que estos dos partidos se vio un equipo nuestro muy intenso, que presionó arriba y supo tener el balón. Creo que cuando te dan una semana para preparar los juegos el nivel es otro, pero igual debemos prepararnos para cuando vengan los juegos seguidos”.

Puntarenas está firme en el liderato del grupo. ¿Es inalcanzable optar por ese primer lugar?

El liderato del grupo lo tenemos que ver alcanzable, somos Saprissa, tenemos que enfrentarnos a Puntarenas y quedan bastantes partidos. Queremos hacer una segunda vuelta a la perfección y vamos por buen camino. No nos podemos confundir creyendo que ganamos dos encuentros y todo está bien, seguimos cometiendo errores y hay que corregir, tener los pies sobre la tierra.

Para Torres frente a Pérez Zeledón, equipo que golearon 4 por 0, Saprissa hizo un gran partido.

“Mostramos mucha intensidad con y sin balón, supimos bien qué hacer y sobre todo fuimos muy contundentes a la hora de la definición, cuando somos contundentes el partido se nos pone a favor y creo que lo manejamos muy bien”, opinó Mariano.