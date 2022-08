Saprissa vive luna de miel con Luis Paradela

Llegó a Saprissa con la etiqueta de ser un fichaje sonado, de esos que marcan diferencia en la cancha y Luis Paradela no ha defraudado.

Cinco juegos, o incluso menos, le bastaron al delantero cubano para echarse al bolsillo a la afición saprissista.

Apenas en su segundo partido con Saprissa se estrenó en la red y ante Pérez Zeledón marcó su primer doblete y es el líder de goleo del equipo.

Luis Paradela ha participado en cinco de los siete juegos que tiene Saprissa y ya es el goleador del equipo con tres anotaciones. (JOHN DURAN)

A Paradela no le queda grande la camisa morada y gracias a su rendimiento, los seguidores tibaseños le aplauden, lo apoyan y en ocasiones hasta corean el ole, ole, cuando el atacante se luce con alguna finta o deja en el camino a un adversario.

Paradela es la ‘vedette’ de Saprissa, uno de los más aplaudidos al ingresar o salir de la cancha y él se siente feliz, complacido con el respaldo.

“Esto es muy bonito, saber que la afición te apoya hagas lo que hagas y eso es una motivación extra para hacer las cosas mejor”, dijo Paradela, quien llegó a tres anotaciones con Saprissa.

Luis agregó que se siente mejor en el club tibaseño, el entendimiento con sus compañeros en el campo se nota en cada compromiso.

“Me siento mejor, ya más centrado en los compañeros, el convivir día a día con ellos ha hecho que tenga más química con el plantel”.

Respecto a sus dos tantos frente a los generaleños, el cubano manifestó que le gustaron ambos y con el balón en las redes saldó una cuenta.

“Muy lindo poder contribuir al equipo a alcanzar la victoria y ojalá sea el primero (doblete) de muchos. Esos goles eran algo que le debía, estaba cumpliendo años el niño de mi mujer y se lo dediqué a él”.

Luis resaltó que ganar era fundamental, porque encadenar dos triunfos seguidos les da una motivación extra para obtener más victorias.

Al final del compromiso se presentó una situación, Pedro Navarro, árbitro del encuentro señaló penal, Paradela tomó el balón para disparar, la afición gritaba que se lo dieran a Marvin Angulo, del banquillo llamaron a Fidel Escobar, quien corrió a hablarle a Paradela y este le cedió la pelota a Marvin, quien no tenía muchos minutos en el rectángulo.

“Es todo un equipo y Marvin está como a dos goles creo de llegar a los 100 y por qué no dárselo a él si es un jugador histórico aquí. Lo importante es la victoria, es trabajar para el plantel y cuando uno labora para el grupo salen las cosas de manera individual”, comentó Paradela sobre el tema anecdótico en el Saprissa.

Luis Javier también se refirió al hecho de que no le ha costado cumplir las expectativas en el conjunto tibaseño.

“Esto es gracias a los compañeros, desde que llegué aquí me acuerparon, me trataron con mucha humildad, cariño y eso hizo que no me sintiera nervioso o con presión al estar dentro de la cancha”.

El primer cubano en la historia de Saprissa da la talla, anota, crea opciones para los compañeros, se las fabrica y tiene a los aficionados encantados con su juego y esfuerzo en la cancha.