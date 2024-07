Mariano Torres: ‘¿Cómo vas a jugar una Supercopa contra alguien que no ganó nada?’

La Supercopa, la Recopa y el Torneo de Copa se juegan porque es algo que votan y deciden los representantes de todos los clubes, así como también ellos mismos definen quiénes son los equipos que tienen que enfrentarse en esos duelos, pero existe cierta inconformidad.

Vladimir Quesada ya había dicho que no estaba de acuerdo en que la Supercopa fuera en este momento de la pretemporada; mientras que el capitán morado, Mariano Torres, también dio su punto de vista, luego de que Herediano se dejó la Supercopa mediante una definición desde el manchón blanco.

“Yo no digo que no tengan por qué jugarse estos torneos, están bien, son torneos oficiales a los que hay que darles el valor que se merecen. Lo único que yo digo es que somos los campeones de los dos torneos; entonces, ¿cómo vas a jugar una Supercopa contra alguien que no ganó nada?

”Eso es lo único que digo, pero los campeonatos están buenos que se jueguen, son copas, son títulos oficiales de Unafut y hay que valorarlos. Pero esta vez, como la vez pasada, tuvieron que hacer un torneo para que nos ganen algo”, afirmó Mariano Torres.

Dijo que los morados no lo hicieron mal, pero quedaron tristes, porque querían ganar la Supercopa.

“Era el primer torneo oficial después de la 40. Queríamos ganarla. En el segundo tiempo nos empataron y en los penales no tuvimos la suerte”, detalló Mariano Torres.

Después de la Supercopa, vendrá la Recopa, , el 17 de juliotambién en el Estadio Nacional, entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.