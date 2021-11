María Paula Salas volvió a tener una noche mágica en un partido decisivo

La sonrisa de María Paula Salas evidencia la felicidad que sintió en cada gol de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

María Paula Salas sigue encendida y es de esas jugadoras que en partidos decisivos aparece con goles. Es su trabajo, pero también se volvió su tónica. De nuevo, la goleadora de Alajuelense causó estragos en un clásico contra Saprissa FF.

En el partido de vuelta de la final del Clausura 2021, la ramonense de 19 años marcó un triplete que significaba muchísimo para ella, porque el torneo anterior no pudo jugar esos partidos debido a que se recuperaba de una cirugía en el brazo y esa vez estuvo adentro, en la cancha, en donde realmente es feliz.

Si días atrás hizo tres tantos, en la Supercopa se puso el traje de figura, al convertir cuatro de los cinco goles con los que Alajuelense venció 1-5 a Saprissa FF en Tibás. Además, en la otra anotación rojinegra a cargo de Viviana Chinchilla, ella generó la asistencia.

“Desde un inicio me he tomado las cosas con seriedad, he querido más, desde que llegué tuve la dicha de que me han dado esa oportunidad de estar aquí, de poder jugar y el mejor agradecimiento es mostrarlo en la cancha”, expresó María Paula Salas en declaraciones a TDMás.

La atacante mencionó que el equipo estaba muy comprometido para cerrar el año con otro título y que ellas salieron con todo, porque para eso se prepararon.

“Respetamos al rival con el que jugamos y yo creo que hacernos respetar es hacer las que nos quedan y el equipo lo hizo sumamente bien en todo el torneo”.

Si el inicio del año no fue tan bueno para ella, porque tenía que someterse a esa cirugía que tanto necesitaba y que le generaba mucho dolor cada vez que se le desmontaba el hombro, lo más duro fue esa pausa de varios meses. Pero desde que regresó, la goleadora liguista está imparable en la red.

“En lo personal me siento muy agradecida, tanto con el equipo, con el profe, porque me dieron esa confianza y me siento muy feliz, esta es una alegría bastante grande”.

Al atender a Radio Columbia y Teletica Radio, Salas también destacó que una de las fortalezas de este invencible equipo femenino de Alajuelense es que no depende de una jugadora.

“Me lesioné, se ganó, se lesionó Jennie Lakip y se ganó, no estuvo Fabiola Sánchez y se ganó, no dependemos de una jugadora y me incluyo. Yo siento que lo hemos hecho bien en general y se ve reflejado en la cancha”.

Además, apuntó: “El grupo está muy completo, nos sentimos bien, los entrenos también y todas lo hemos hecho bien, se dan las anotaciones y se ve reflejado”.

De los aficionados que acudieron a las graderías del Ricardo Saprissa para presenciar la Supercopa entre moradas y rojinegras, la mayoría eran seguidores de la Liga.

“Yo lo he dicho varias veces. Para la afición de la Liga lo que cabe es que están locos, yo creo que es una afición que siempre está presente, no solo en redes, sino que se hace presente en los estadios y esto es parte de ellos, se les agradece y esto es parte de ellos”.

Si se toma en cuenta lo que fueron los últimos dos clásicos de fútbol femenino entre Alajuelense y Saprissa FF, María Paula Salas marcó siete goles. Sin duda, ella volvió a tener una noche mágica en un partido decisivo.

