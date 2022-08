Marco Ureña: ‘En Rusia pasaron muchas cosas y sabía que era difícil volver a la Selección’

Marco Ureña debutó con el Cartaginés y vio la tarjeta roja en el cierre del partido. (JOHN DURAN)

El delantero Marco Ureña, nuevo jugador del Cartaginés, no había debutado en el Torneo Apertura 2022, cuando conversó con la prensa y dejó claro el por qué no había sido convocado a la Selección Nacional y aseguró que situaciones que pasaron en el Mundial de Rusia 2014 fueron el detonante.

Marco, quien ingresó de cambio, puso una asistencia a gol y al final fue expulsado, habló tajante cuando se le consultó sobre un posible regreso a la Tricolor.

“Nunca he tenido filtros para hablar, ya todo se sabe. Se ha visto lo que pasó de Brasil para acá. Después de Rusia se ha visto todo lo que ha pasado, se escuchan cosas y se tiran al aire. No tengo amigos en la Selección, son pocos en el fútbol, y nunca ha sido un problema para desempeñarse en la parte profesional y representar a mi país”, comentó Ureña.

`Pasaron muchas cosas en Rusia de las cuales nunca estuve de acuerdo y obviamente uno habla con los ticos y se molestan. Obviamente me afectó, sabía que iba a ser un poco difícil volver a la Selección y bueno, no por ende cuando llegó (Gustavo) Matosas no fui parte de la Selección”.

El delantero de 33 años indicó que siempre ha intentado ser franco y esas situaciones son las que al final le afectan.

“Lo que pasó en Rusia son cosas que quedan allí, a lo interno del camerino, pero sabía que no iba a volver a la Selección. Fueron situaciones tanto con dirigentes como con jugadores. Tanto así que no se hicieron las cosas en Rusia igual que en Brasil; se vieron los resultados. Pero era más fácil mantener la dinámica del grupo y como yo no me quedo callado al final uno siente que fue perjudicado”, agregó Ureña.

“Estoy siempre orgulloso de estar en la Selección Nacional, pero moleste a quien moleste siempre seguiré hablando las cosas de frente aceptando las consecuencias, pero con la frente en alto, que para mí es lo más importante en el fútbol”, afirmó.