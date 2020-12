“Para este torneo me propuse algo diferente, no sé si lo notaron, pero me dije que no iba a tirar un penal y de igual forma me proponía ser el goleador. Todo nació porque un amigo me dijo que no existe un goleador en ninguna liga profesional que logre esto sin lanzar penales. Buscamos y no existía, así que quería lograrlo y aún está por verse si se cumple esto. Tal vez la gente no lo entienda o no le de el valor, pero yo sé por lo que luché”, agregó en el espacio en redes sociales.