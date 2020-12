“Teníamos un equipo competitivo, por lo que mantenerlo es importante y reforzarlo aún más. Si alguno sale, vamos a traer otro igual o muy similar, pero no nos vamos a debilitar. Espero que Saravia, Sánchez y Hernández sigan con nosotros, pero del resto que están con contrato seguirán, no espero que salga ninguno. Quiero darle continuidad al Cartaginés, no estar cambiando de 10 en 10, sino crear una identidad y que tengamos un figuras que estén cuatro o cinco años”, enfatizó Vargas.