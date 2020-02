Tenemos que destinar recursos, no siempre escoltas permanentes, pero cuando van pasando por regiones se van destinando recursos para que no vayan generando problemas, que ciertamente los hemos tenido; problemas de asaltos, de desorden... no importa a qué parte del país vayan, no importa de cuál barra se trate, todos los fines de semana tenemos que atender situaciones de estas", añadió.