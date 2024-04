Luis Paradela: ‘Cuando dices que un cubano juega fútbol, te miran por encima del hombro’

A Luis Paradela lo invadió una enorme alegría desde que recibió su pasaporte español, sin que eso signifique que no se sienta orgulloso de tener sangre cubana.

El futbolista de Saprissa comparte junto al brumoso Marcel Hernández el atestado de ser excepciones a la regla, de ir en contra de lo que dicta la corriente popular en cuanto al deporte rey se refiere.

Al comenzar la esperada cuenta regresiva para el clásico de este sábado 20 de abril a las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, Luis Paradela se refirió a por qué era tan importante para él que ese trámite culminara de forma exitosa.

“No es que busque nada, tengo la nacionalidad española gracias a Dios, la agarré mediante mi mamá que también es española y eso me puede abrir varias puertas en un futuro. Sabemos que el pasaporte cubano no pesa igual que el español”, relató el futbolista ofensivo de la ‘S’ en Columbia y Teletica Radio.

Contó que a veces tenía un poco de trabas a la hora de poder salir a algunos países, pero para él eso quedó atrás; ahora se le facilita todo eso y sin duda es un gran alivio en lo personal y también para su equipo.

Su madre se convirtió en ciudadana española unos seis meses antes de que él fichara con el Deportivo Saprissa. Así que al sacar cuentas, su trámite duró alrededor de año y medio, o dos años.

“Si tú vas con un pasaporte cubano o uno tico a cualquier parte del mundo, en lo futbolístico va a pesar más el tico, pero te lo pongo al revés: si vas en el béisbol, va a pesar más el cubano porque es una tradición.

“A Cuba se le reconoce mundialmente por jugar béisbol y cuando dices que un cubano juega fútbol, la gente te mira por encima del hombro. Entonces, uno tiene que aprender a convivir con eso”.

Saprissa debe solventar un problema contra Alajuelense

Después de asegurar que físicamente está en su mejor momento, Luis Paradela indicó que él disfruta todos los partidos, pero obviamente los clásicos se juegan con una intensidad diferente.

El 2-2 en la ‘Cueva’ contra Liberia no agradó absolutamente en nada al Saprissa. El cubano español reconoció que ese fue un resultado que “cayó mal”, no porque en la agenda competitiva siga el clásico contra la Liga, sino porque ellos estaban en casa y “un empate es como una derrota”.

Además, Vladimir Quesada vio la tarjeta roja, así que el estratega morado tendrá que dirigir desde algún lugar específico en las gradas de la casa manuda.

“Es duro porque es la cabeza de nosotros, pero obviamente tenía su molestia y tenía su excusa para decir lo que dijo. No sé qué es lo que dijo, pero a veces a la gente se le va la mano y no sabe hablarle a los entrenadores. Entonces no puedes exigir respeto si tú no tienes respeto”, opinó Luis Paradela.

Mientras, Ariel Rodríguez es del criterio que tal vez no sea del todo malo que para este duelo ante Alajuelense el técnico morado tenga una visión con un ángulo diferente.

“Vladimir es importante, pero el cuerpo técnico tiene la capacidad de asumir esa responsabilidad y sé que estarán en contacto. Desde la grada a veces se ven muchas cosas que desde el terreno de juego no se ven, entonces puede ser un punto a favor”, señaló Ariel Rodríguez.

El clásico nacional pactado para este sábado cobra de relevancia total para los intereses de Saprissa y Alajuelense en este reñido cierre de la fase regular del Clausura 2024.

Después de 17 fechas disputadas, Herediano es líder con 36 puntos, seguido por Saprissa (35), San Carlos (34) y la Liga (32).