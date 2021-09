A Luis Marín no le quedó más que admitir la verdad sobre Marcel Hernández

Aunque a media semana había intentado ocultar los trapos sucios, diciendo que no sería tan estúpido de desaprovechar a Marcel Hernández, y atribuyó no haberlo utilizado en Pérez Zeledón a los problemas digestivos del delantero en la noche anterior, al técnico Luis Marín no le quedó más remedio que reconocer que en realidad se trataba de un castigo.

“Tuve que tomar una decisión”, expresó el técnico de Alajuelense, consultado en la conferencia de prensa después del 2 a 2 ante San Carlos.

Para ese momento, ya había sido noticia durante el día que en realidad se trató de un acto de indisciplina en la concentración rojinegra que al parecer no involucró a ningún otro jugador. El propio presidente alajuelense, Fernando Ocampo, lo había admitido en horas de la mañana en el programa 120 minutos, de Radio Monumental.

El jercarca, sin embargo, se negó a especificar lo sucedido, aduciendo que son temas que se resuelven a lo interno y no me merecen demasiados aspavientos.

[ Marcel Hernández no jugó como castigo ]

Luis Marín tampoco quiso ahondar, cuando se le cuestionó sobre lo dicho por Ocampo, en contraste con su versión de media semana.

“La versión ofical la ha dado el presidente a la prensa. Es la misma opinión que tengo. Tuve que tomar una decisión a lo interno. La Gerencia Deportiva y la Junta Directiva la apoyaron. Ya se solucionó y vamos para adelante”.

- El presidente dio declaraciones a un medio de comunicación. ¿Podría aclararnos a todos que pasó?

“Hubo una situación a lo interno. Tomamos una decisión. Lo manejamos a lo interno del club”, se limitó a responder Marín.

Además de la situación con el delantero, quien volvió a ser titular ante San Carlos, afronta los cuestionamientos por el empate en casa ante San Carlos, como parte de los altibajos del equipo alajuelense.

En los últimos cinco partidos ha mezclado dos triunfos, dos derrotas y un empate.

-¿Está preocupado por los resultados con muchos goles en contra? Es el equipo con más goles en contra (21 en 12 juegos; 1.75 por juego)

-No estamos satisfechos con la cantidad de goles recibidos. Hemos recibido muchos. Esta clarísimo. Lo reconocemos. Hacemos todos los esfuerzos para reparar eso. Desgraciadamente el torneo con juegos tan seguidos permite poco trabajo en cancha. Nos ha estado afectando y no hemos podido encontrar esa mejora. Tendremos que seguir buscando la manera. En alguna semana larga.

-¿Cómo está la situación con los lesionados?

Gracias a Dios ya rescatamos dos: Alonso Martínez y Barlon Sequeira y eso nos deja más contentos. Salvatierra está practicamente bien. Lo que pasa es que ha jugado pocos minutos y hay que llevarlo con calma. Alex López y Johan Venegas ya están mucho mejor pero van más lentos. En una semana más.

Usted asegura que están en la pelea, pero los resultados son muy irregulares.

Hemos sido bastante irregulares y el campeonato está igualmente irregular. No ha habido un equipo regular, por diferentes circunstancias... lesiones, el campeonato con partidos tan seguidos. Puede ser que un equipo lo haga bien en un partido y al otro no tan bien. Pueden ser variables que todos de alguna forma estamos sufriendo.

Y en cuanto a nosotros, no estamos contentos. Contra San Carlos destaco la lucha del equipo, para empatar con un hombre menos, los jugadores nunca bajaron los brazos. Rescato la actitud de los muchachos.