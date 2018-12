Tapar por los costados de Jimmy Marín y Omar Arellano, porque son jugadores rápidos y por ahí pasa el juego de Herediano, no podía dejar tanto espacio por la banda para que no nos llegaran mucho al último cuarto de cancha como pasó con San Carlos. Si hacemos una comparación con el partido de hoy y el que jugamos la otra vez acá en Heredia, no se parecen en nada, pues ahora todos daban por un hecho que Herediano nos iba a ganar por un amplio margen de goles, que nos iba a pasar facilísimo, pero demostramos que no, manejamos la pelota aquí, vinimos a hacer fútbol; claro, Herediano nos llegó, no pudimos neutralizarlo. A estas series entraron los cuatro mejores equipos del país y los cuatro que mejor practicaron fútbol en este torneo. La jugada del gol (penal) no llevaba mucho peligro.