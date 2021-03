La elección inicial del portero Patrick Sequeira estuvo bien, pero en el momento que se dio a conocer que iba a llegar el mismo día del segundo juego, era mejor no llevarlo. Él está haciendo un buen trabajo en España, asumo que le dieron un seguimiento y podía ser importante. Sin embargo, al saber que no lo iban a prestar hasta el segundo compromiso, era mejor descartarlo y demostrar esa jerarquía. Es un puesto clave, llegó sobra la hora y nadie lo iba a poner, porque no había entrenado y no conocía la idea. No es que Kevin Chamorro cometiera errores, es un tema más de manejo en el grupo.