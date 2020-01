Guzmán afirmó: “Yo tenía tiempo de no ver que una persona me empuja, yo soy un jugador y se supone que cuando vamos al camerino al medio tiempo, solo me puedo topar con un futbolista rival. Se supone que si tengo un roce tiene que ser con algún futbolista, pero no con personas que no sean jugadores. Cosas extras, ustedes como prensa no lo pueden ver. Es ilógico. En un reporte arbitral todo eso debe ir escrito”.