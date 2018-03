Tarde o temprano Wálter Centeno llegará al Saprissa. La afición lo quiere, él quiere a la afición. La pelota lo quiere, él quiere a la pelota. Lo que las noticias no dicen es que al presidente saprissista Juan Carlos Rojas y a Horizonte Morado no les gusta un técnico que el domingo critica al rival y al siguiente saca pecho, reta y puya. Lo sé de buena fuente. No gusta en Saprissa un Centeno que el domingo critica a Johnny Chaves y dos días después arremete contra el propio cuadro morado. En Saprissa agrada un Carlos Watson, comedido, respetuoso, poco polémico ¿O usted piensa que es casualidad que técnicos al estilo de Hernán Medford o Jeaustin Campos no hayan vuelto a sonar como candidatos al banquillo? En Saprissa ven al técnico como la cara del equipo, con un requisito indispensable: no excederse en ademanes.