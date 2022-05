Llegada de Mauricio Wright convierte las semifinales en batalla de campeones

Mauricio Wright estuvo en el Cartaginés como técnico en 2014.

Cartaginés dio a conocer los dos nuevos asistentes de Géiner Segura. El cuadro brumoso contrató a Mauricio Wright y Greivin Mora como los nuevos ayudantes de su estratega, esto como forma de tratar la inconformidad que tenía el jerarca brumoso, Leonardo Vargas, con el técnico.

Además, los blanquiazules impactaron en el mercado, porque llevaron a Wright quien hace menos de un año alcanzó el cetro 36 con el Saprissa. Mauricio se caracterizó en su paso por la S de ser un entrenador que le impregnó al camerino fuerza mental, gallardía y entrega.

El exsaprissista salió de Tibás en el certamen posterior al que celebró al cetro para darle su campo al español Iñaki Alonso.

Mauricio si algo sabe es celebrar campeonatos, porque obtuvo uno con los morados y además fue campeón nacional con Brujas y en una etapa con Cartaginés se dejó el desaparecido Torneo de Copa 2014.

La llegada de Wright hace que en las semifinales todos los cuerpos técnicos, menos el de Alajuelense, tengan la experiencia de celebrar campeonatos nacionales.

En Herediano está Hernán Medford, quien ha celebrado cinco veces con la medalla de campeón en un club; en el caso de Saprissa Jeaustin Campos lo ha hecho en siete ocasiones.

El único caso de un entrenador que no ha tenido experiencia celebrando en Costa Rica es el de Alajuelense, porque Albert Rudé perteneció a cuerpos técnicos que ganaron un título en México y una Liga Concacaf, no obstante en Costa Rica tuvo su primer torneo y no pudo ser campeón y ahora disputa el segundo.

Buen ambiente. Mauricio Wright dio a conocer luego de su anuncio en declaraciones dadas por el Cartaginés que él llega a sumar, además que aclaró que previo a aceptar la oferta que le hicieron conversó con Géiner Segura para saber que tenía el aval.

“Muy contento, no fue una decisión difícil. Primero que nada yo conozco a Géiner y tenemos gran comunicación, ahora vamos a sumar. La gente sabe que soy de retos y este reto me gusta y vamos a enfrentarlo de una manera profesional”, replicó.

La llegada de Mauricio y Greivin Mora se da luego de que el jerarca brumoso, Leonardo Vargas, asegurará que su cuerpo técnico ‘ni fu, ni fa’ después de la derrota con Jicaral.

Ante esto se especuló de una posible salida del técnico, no obstante luego de una extensa reunión lo que Cartaginés decidió fue cambiar los asistentes y mantener a Segura como su cabeza deportiva.

En cuanto a Greivin Mora, él es un viejo conocido de la casa brumosa.

Mora perteneció a cuerpos técnicos recientes y hasta tuvo una etapa como entrenador interino.

Por otra parte, también posee ADN ganador, ya que consiguió recientemente el título de campeón de la categoría Alto Rendimiento con Alajuelense. A diferencia de Segura y Wright, Mora aporta el conocimiento y manejo de los futbolistas jóvenes, ya que su hoja de vida lo colocan como un formador de talentos.

“Tenemos objetivos claros, estábamos con la liga menor y el equipo femenino, ahora estamos en plenitud de condiciones para aportarle al profe Géiner en lo que ocupe. Yo he trabajado con muchos de los actuales jugadores y eso es importante por el conocimiento que podemos poner a disposición de Géiner”, finalizó Mora.

Los brumosos se toparán en las semifinales del torneo nacional con Herediano, de momento continúan preparándose ahora con cuerpo técnico completo.