“Yo llegué con 19 años, no había tenido ningún proceso anterior y ahorita llevo 10 años en Selección. No creo eso de la argolla, el trabajo diario y constante lo lleva a usted donde sea, habla por uno mismo, se trata de eso, de esforzarse siempre al máximo, de entrenar, de ver debilidades y trabajarlas siempre, pero yo pienso que la argolla quizás años atrás sí pasara, no lo sé, pero en mi caso no, las cosas uno se las gana por el trabajo diario”, manifestó Rodríguez en un Instagram Live con Grupo Mutual.