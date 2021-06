“No se concretaron violaciones graves al reglamento. Las nulidades deben ser alegadas por quien haya sido perjudicado... Ellos nunca reclamaron nada o presentaron nada por el campeonato de Apertura 2020 o tampoco presentaron nada durante el desarrollo del Clausura 2021. Los efectos de nulidad fueron analizados y desechados, porque no se dio ningún tipo de situación que fuera castigado con nulidad absoluta. Con lo de la declaratoria de descenso no hay ninguna irregularidad o aspecto que genere una nulidad. Todos jugaron bajo las mismas reglas y la forma de declarar el descenso se aplicó correctamente y por lo mismo, no hay ningún tipo de nulidad”, añadió Rivera.