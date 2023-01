Limón Black Star toma fuerza con técnico que sueña con su cuarto ascenso

Rónald Mora y Limón ya escribieron una historia de muchos capítulos juntos y para el 2023 ambas partes decidieron reencontrarse. El técnico aceptó la oferta de Limón Black Star (LBS) y ahora buscarán agregar más párrafos al libro de esta relación.

Mora adelantó que verán a “Macho más maduro y aún más trabajador”. Si bien, es la primera experiencia del timonel con este club que llegó a la Liga de Ascenso a mediados del 2022 y que fue protagonista al colarse a cuartos de final, nadie tiene que explicarle al estratega lo que es el Caribe, ya que se lo conoce a la perfección.

“Limón es mi casa, me siento muy a gusto aquí, pero ante todo muy agradecido con esta oportunidad de volver a darle alegrías a una afición que siempre me ha apoyado. Tengo claro el objetivo que me plantea la dirigencia, pero más claro que hay un excelente grupo para soñar y que al final hagamos historia juntos”, afirmó el entrenador en declaraciones que brindó al equipo.

El Macho ascendió a la Asociación Deportiva Limonense en 1998, también lo hizo con Limón FC en el 2010 y logró lo mismo con Carmelita en 1993.

Rónald Mora (izquierda) se mostró muy complacido de regresar a Limón Black Star y agradeció la confianza a Cristian Williams, dirigente de los caribeños. (Limón Black Star )

Ahora sueña con volver a ser protagonista en el banquillo y conseguir un cuarto ascenso, que de paso sería histórico, ya que LBS apenas tiene meses en Segunda.

“Sin ninguna duda quiero repetirlo en Limón y tenemos un plantel para luchar. Quiero darle alegría a esa afición que aunque hace años no estoy allí siempre me demuestra su cariño. Trabajaremos lo que sea necesario para alcanzar la meta, respetando por supuesto a todos los otros equipos”, añadió.

Rónald iniciará trabajos este lunes por la tarde y estará acompañado por Erick Ortiz (asistente), Carlos Darcia (preparador físico), Alonso Carrillo (entrenador de porteros), Beatriz Álvarez (Fisioterapeuta), Fernando Ford (masajista) y Carlos Araica (utilero).

Los caribeños sacudieron el mercado del ascenso, con los fichajes de Johnny Gordon, Luis Pérez, Ariel Zapata, Elkin Scooby, George Barret, Anderson Chávez, Slahuko Jawnjy.

Limón Black Star inicia su participación en el Torneo de Clausura 2023 del Ascenso el próximo domingo, a las 11 a. m., ante Turrialba, en el estadio Rafael Angel Camacho.