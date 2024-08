Liberia ratifica que tiene objetivos muy distintos a los de Pérez Zeledón

Liberia no pelea abajo, pero quiere salirse de esta mitad de la tabla en la que no pasa nada y así, ser un verdadero protagonista. Mientras que Pérez Zeledón por ahora solo lucha por olvidarse de las crisis y no ser de los últimos. Un claro ejemplo de estas realidades opuestas fue el 1-0 a favor de los liberianos, en el Edgardo Baltodano.

