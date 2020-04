“Eso es el fútbol, el fútbol es así, de esos golpes uno aprende. Mi esposa que es un pilar muy grande para mí me ayudó mucho porque fue muy difícil pasar ese momento de la última parte del torneo, llegar y que me sentaran así, por qué no sé, no entiendo y al día de hoy no entiendo el porqué, pero como yo tengo mi confianza siempre puesta en Dios, me quitó una cosa, pero me dio muchísimas más”, citó.