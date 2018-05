Yo muy tranquilo porque siempre he sido de perfil bajo, yo soy una persona dentro y fuera de la cancha, nunca me he visto envuelto en polémica, esa jugada específica fue que me dio vergüenza mentir, simulé como han simulado muchos futbolistas en el mundo. Me dio vergüenza mentir ante las cámaras que sí me había golpeado y en la cámara se ve que no. El grave error mío fue hablar, pero estoy con la consciencia tranquila porque dije la verdad. En la otra que me expulsan en el Saprissa está bien claro que no es roja en ninguna parte del mundo, eso fue por las situaciones anteriores, el jugador David Ramírez finge que yo lo golpeo. Fuera de la cancha todo queda y soy otra persona.