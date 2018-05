Siempre he mencionado que nuestro espejo como entrenador es el profesor Reinaldo Rueda, lo que pasa es que con el profesor Jorge Luis Pinto me he cruzado algunas veces, pero no he tenido la cercanía que he tenido profesionalmente con Rueda. Trabajamos juntos en las selecciones de Colombia, cuando él dirigía la sub 20 y yo la sub 23. Cuando inicié él era el técnico de la selección del Valle del Cauca, siempre hemos estado muy cercanos. En Honduras yo dirigía a Motagua y él a la Selección. Me identifico con la forma como el profesor Rueda enfoca sus equipos y trato de seguir ese modelo. Converso con él muy seguido.