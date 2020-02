“Específicamente es que el equipo funciona bien, entonces tiene que trabajar para ganarse un lugar. A mí también me llama la atención que no esté Raymond Salas, Suhander Zúñiga, que son jugadores de gran categoría al igual que Fabrizio, pero tienen que insertarse en un equipo campeón, no es que vienen a solucionar un problema”, destacó José Giacone.