“Lo que no me gustó fue que nos anotaron los dos goles y que el equipo cuando va 3-0 se tomara licencias por pensar que el partido ya era nuestro. En el fútbol no hay que dar ventaja, hay que ser equilibrados. Eso sí me tiene molesto, este es un equipo contundente, pero necesitamos equilibrarnos para que no pasen estas cosas”, detalló José Giacone, técnico del Heredia tras la victoria 5-2 ante La U.