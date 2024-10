Larry Angulo: Conozca al motor silencioso de Alajuelense que dejó de pasar desapercibido

Larry Angulo va ganando aceptación entre la exigente afición de Liga Deportiva Alajuelense al convertirse en un punto importante en el equilibrio del equipo de Alexandre Guimaraes.

Poco a poco suma minutos y goles. Ya se había estrenado en la red contra Guanacasteca, pero el domingo pasado, en Pérez Zeledón, se lució con una anotación que fue un verdadero bombazo tras una asistencia de Anderson Canhoto.

“Es uno de mis fuertes el remate de media distancia. Desde muy pequeño le pego desde larga distancia, he hecho varios goles, siempre con la confianza de que va a entrar”, expresó Larry Angulo en la página web de Alajuelense.

Ahí relató que desde el primer momento se sintió bien acogido por los compañeros y el cuerpo técnico, algo primordial para poder desarrollarse con toda la confianza.

“Venía sin ritmo, pero de a poco lo he ido retomando, y ahí vamos trabajando para llegar al máximo. Me ha sorprendido mucho el club, venía con algo en la cabeza, pero al llegar acá me sorprendí. Quiero devolverle al equipo todo lo que hace por uno”, comentó el colombiano, nacido en Santiago de Cali.

En la calle, muchos aficionados lo detienen para pedirle un video, un saludo, una fotografía, y eso, para él, resulta muy gratificante.

“Desde antes de firmar me empezaron a escribir por la 31, que es el anhelo, y esperemos poder lograrlo. Claro que, además de la 31, quieren ganar todo. Y, vos sabés, cuando uno está rindiendo, ya lo ven con otros ojos”, relató Larry Angulo.

Al describirse, indicó que una de sus mayores virtudes en el fútbol es la inteligencia, porque se acomoda bien en la cancha. También compartió algunos de sus secretos.

“Antes de recibir, trato de ver 2-3 pases que podemos dar a un toque. Desde pequeño siempre traté de filtrar pases, romper líneas defensivas, y con el tiempo uno va conociendo más a los compañeros”.

El volante considera que Alajuelense se muestra bien y fuerte en todas las competencias que encara este semestre, pero también destaca que pueden mejorar. Para eso, cree indispensable el manejo de las cargas que realiza el cuerpo técnico.

“Todos estamos muy metidos en el papel. Nos toca ratificar, paso a paso. Primero el jueves, después se viene Santos por el Torneo de Copa y el torneo local. La 31 es el anhelo. Trabajamos para conseguirlo a fin de año”.

Larry Angulo tiene su recorrido, y confesó que el estadio que más lo ha impactado hasta ahora fue La Bombonera.

“Ahí fue donde más lo sentí. No se escuchaba nada cuando uno hablaba en el campo con los compañeros. Eso fue en la Libertadores del año pasado. También el Monumental de Colo Colo y Atlético Tucumán, donde el estadio está bien pegadito a la cancha”, recordó.

No dudó en mencionar a Carlos Tévez como el futbolista más talentoso al que ha enfrentado.

“De hecho, íbamos a cambiar camisetas, pero al final el técnico los hizo entrenar después del partido y no nos dio chance. Lo poco que hablé con él me permitió conocer a una excelente persona”, aseguró Larry Angulo.

