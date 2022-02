La perla liberiana afectada por una lesión y que Herediano dejó ir busca relanzarse en el Ascenso

Yecxy Jarquín ha retomado ritmo de competencia con Escorpiones de Belén. Yecxy Jarquín ha retomado ritmo de competencia con Escorpiones de Belén. Fotografía: Escorpiones de Belén

Yecxy Jarquín fue una de las promesas que vislumbró el fútbol nacional en el último lustro. Un pequeño, pero habilidoso extremo llamó la atención por su velocidad, desequilibrio y gallardía a la hora de jugar. Pronto se ganó un lugar en el Municipal Liberia y en un movimiento rápido Jafet Soto se lo llevó a Herediano.

Jarquín consiguió meterse en procesos menores de Selección Nacional al punto que fue titular indiscutible en el equipo que le hizo frente al Mundial de la India 2017, por lo que su avance iba muy bien.

Aunque no tuvo mucha oportunidad con Herediano, el cuadro florense no bloqueó al talento sino que lo empezó a colocar en diferentes equipos en forma de cesión para que de esta forma continuara ganando experiencia.

En la temporada 2019- 2020, el futbolista fue prestado a Universitarios, donde hacía buena temporada al punto que generó interés en el fútbol de Canadá. Muy poca gente sabía de la posibilidad de dar el salto al exterior, de hecho curiosamente el que más detalles manejaba era un compañero de camerino, Johnny Woodly.

Un duelo entre brumosos y académicos sería la prueba final para decidir su futuro, porque los visores vinieron a observarlo, pero el futuro le tenía una jugada inesperada a Jarquín.

Una acción con el central Jameson Scott lo dejó con la rodilla guindando. Yecxyn es claro que desde el momento en que se llevó el impacto supo que era una dolencia grave: ruptura de ligamento cruzado.

“Para mí fue muy duro y Johnny Woodly también estaba jugando entonces llegó a verme y cuando me vio llorando me dijo: ‘tranquilo, la próxima será’. Él sabía que se me había ido el chance de ir afuera, le voy a contar algo a mi la rodilla ni me dolía o yo no sentía, en realidad yo lloraba porque se me había caído la oportunidad”, afirmó.

Desde aquel momento Yecxy siente que la carrera ha costado un poco más, no obstante no se ha rendido y ahora en Escorpiones de Belén ha conseguido regularidad y ha retomado un poco el fútbol que le caracteriza.

Antes de llegar a Escorpiones, pero la última campaña había jugado con Grecia, tenía que regresar a Herediano, pero llegué a hablar con Jafet porque tenía contrato hasta junio del 2022.

“Cuando me lesioné se me vino a la mente que se me cayó todo. Era una oportunidad económicamente muy buena, pero bueno. Ya luego en Herediano me faltó que me tuvieran confianza, porque cuando yo llegué a Herediano había mucho extranjero de peso”, declaró.

Jarquín tenía contrato con Herediano hasta mediados del 2022, pero luego de ver que no tendría oportunidad en el primer plantel decidió negociar su finiquito y buscar nuevos aires en un equipo como Escorpiones.

“Vieras que cuando quedé libre me salieron varias opciones, de hecho hasta equipos de Primera y además se interesó Liberia, pero los más fuertes fueron Escorpiones y Liberia.. Al final yo veía como un retroceso devolverme a Liberia y Escorpiones me ofreció una cláusula que me gustó mucho que es cuando yo quiera puedo irme, entonces acepté el reto”, reveló.

El volante es parte de la generación que el entrenador Andrés Arias decidió intentar unir en este equipo, la del mundial infantil de India 2017.

“Cuando ellos me llamaron por primera vez me dijeron que esa era la idea, tener una base que ya se conocieran y para mi eso es muy bueno, claramente por ese lado eso fue una gran ventaja para que yo aceptara el reto”, finalizó.

Yecxy Jarquín es la perla guanacasteca que Herediano no le dio oportunidad y que la vida, con una lesión fuerte, le impidió dar el salto al exterior. Ahora, desde la Liga de Ascenso él busca relanzar su carrera.