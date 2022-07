La noche mágica del Cartaginés fue descomunal

No fue una noche cualquiera. Es más fue una nunca antes vista, no solo en Cartago, sino que de seguro en toda Costa Rica. Si entre el miércoles y el viernes fuimos testigos de una locura absoluta, con el título histórico del Cartaginés tras 81 años de espera, lo de este sábado fue mágico y descomunal para todos los brumosos.

El Cartaginés montó un festejo nunca antes visto para celebrar el título de campeones nacionales. El Fello Meza lució a reventar. (Cristian Brenes)

El Fello Meza lució un llenazo que hasta superó el de la gran final ante Alajuelense, nadie en la provincia y hasta fuera de ella, se quiso perder una celebración que solo se puede describir como épica y se recordará por siempre. La mejor forma de describirla es que fue digna de lo que representa liberar tantas y tantas frustraciones, burlas y momentos difíciles, que ya son solo un tema del pasado.

Los fanáticos que colmaron las gradas desde las 3 p. m. entraron en calor con el grupo musical Los Ajenos, quienes apenas fueron un preámbulo del manicomio que se desató horas después. Si se perdió lo que armaron los centenarios y podía asistir, se tiene que arrepentir.

Tras la música vino un juego de luces, el escudo del club se dibujó en el cielo con láser y los celulares de los presentes encendido con el estadio a oscuras mejoraron el ambiente.

Cuatro pantallas y una tarima en el centro de la cancha del Fello Meza fueron el escenario para que que los jugadores del Cartaginés campeón saludaran a sus fanáticos. (Cristian Brenes)

El éxtasis se vivió cuando los animadores anunciaron que iniciarían con la presentación del equipo campeón. Cuatro pantallas en el centro de la cancha y una tarima sobre ella estaban preparadas para recibir al plantel. Uno a uno desfilaron con su camiseta de monarcas. A cada nombre los seguidores corearon el apellido.

Eso sí, por poco se cae el Fello Meza cuando presentaron a figuras como Marcel Hernández, Paolo Jiménez, Michael Barrantes, Arturo Campos o José Luis Quirós (estos últimos dos se combinaron en el gol del gane ante Alajuelense). Obviamente, hubo un apartado especial par la familia Vargas, tanto para el presidente Leonardo y su hijo del mismo apellido, quienes tomaron al club en el momento más caótico de su historia (2019) y lo levantaron.

Con todos los protagonistas en el centro de la gramilla y la vista de todos levantaron el trofeo más deseado en la Vieja Metrópoli y ahí empezó un juego de pólvora espectacular. A partir de este momento, los futbolistas tomaron el control de la noche y con micrófono en mano comandaron a los fanáticos.

Cánticos y mensajes de desahogo

El mejor animador de la noche y por mucho fue Michael Barrantes, quien se encargó de dirigir a los miles de fanáticos y aunque no es un canterano del equipo y tiene poco tiempo en el club, gritó como nadie y dijo lo que de seguro muchos de los seguidores sienten y querían liberar.

“Todos juntos a una sola voz: ¡Vive, vive, Cartago vive!”, comenzó. De seguido el mediocampista levantó al Fello con otro cántico emblemático: el “Azul, azul, azul”. Y posteriormente elevó el tono y el clima con un “me cag.. en el muñeco, a la mierd.. el muñeco” y también con el “a dónde están, a dónde están los hijue... que nos iban a ganar”.

Michael también tuvo un reconocimiento especial para Miguel Calvo Olsen, legendario jugador brumoso y quien ha entregado su vida al equipo, ahora como administrativo. Calvo atraviesa un problema serio de salud.

Paolo Jiménez, referente del Cartaginés, fue uno de los más ovacionados en el festejo brumoso. (Keyna Calderón )

Daniel Chacón también tomó el micrófono y gritó a más no poder: “Me crié futbolísticamente acá, tengo ocho años en este club, he pasado momentos difíciles acá y ahora tocamos la gloria juntos. Los amo a todos”.

Por su parte, Paolo Jiménez llenó de más sentimiento a los presentes al liberarse con un: “Cartaginés campeón. Esto es para toda la gente, es un honor y un orgullo representar estos colores. Los amo a todos, a Cartaginés se les lleva en el corazṕn, la fidelidad y la pasión por estos colores es única y solo nosotros los que somos cartagos de corazón la entendemos”.

Ahí no quedó todo, sino que Marcel Hernández dio muestras de que también baila fuera de la cancha y sobre la tarima tiró pasos dignos del mejor sabor cubano.

Allen Guevara, capitán del Cartaginés, hizo levantarse a todos los fanáticos en la fiesta de celebración de los brumosos. (Keyna Calderón )

Claro, no podía faltar algo clásico, aunque no en el Fello Meza y es que por primera vez sonó la legendaria canción We Are the Champions, de Freddie Mercury, vocalista de la banda de rock británica Queen.

La Solución puso el broche de oro y los presentes bailaron a más no poder y entraron en más calor, pese al frío que hacía en la provincia. Digno festejo, algo nunca antes visto y más que merecido.