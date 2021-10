La historia entre Saprissa y Comunicaciones: ocho años después vuelven a enfrentarse

Saprissa ya se deshizo del Santa Lucia de Guatemala, al que venció en casa y de visita. Ahora le tocará enfrentarse al Comunicaciones. (Jose Cordero)

Los partidos entre Saprissa y el Comunicaciones de Guatemala tuvieron épocas de mucha rivalidad e incluso este duelo fue considerado un clásico centroamericano y algunos medios de comunicación chapines lo catalogan como una final adelantada de la Liga Concacaf. Pese a ello, este jueves en la Cueva romperán con una racha de ocho años sin enfrentarse, tanto en juegos oficiales como amistosos.

En el papel el equipo nacional es el gran favorito, situación respaldada por su historial individual con los cremas y por sus logros en el área de Concacaf y Centroamérica. En total estos clubes han disputado 43 partidos y 21 victorias han sido para los costarricenses, de acuerdo con datos proporcionados por el periodista Rodrigo Calvo, del sitio web www.buzonderodrigo.com

El Comunicaciones apenas contabiliza diez triunfos, mientras que igualaron en 12 oportunidades. La primera vez que se toparon fue el 14 de mayo de 1953, cuando Saprissa ganó con marcador de 5-3, mientras el último enfrentamiento se presentó el 28 de julio de 2013, en Guatemala, donde igualaron 1-1 en los 90 minutos de un fogueo y luego los morados ganaron 4-2 en tanda de penales.

Ni siquiera casi una década sin verse frente a frente le quita rivalidad e historia a este juego. El asistente técnico de Saprissa, Marco Herrera, los recuerda como juegos “pesados”, sobre todo cuando había público en las canchas, algo que esta vez no “sufrirá” el Comunicaciones.

Para Mauricio Wright también representa un duelo especial, por su pasado en Guatemala, donde jugó con los cremas y también dirigió al Municipal y Malacateco, así como para Alexander Robinson, quien se fue al conjunto crema tras su salida del Saprissa.

La historia une a los dos clubes de muchas maneras.

“Siempre lo he dicho, es como mi segunda casa, en todos estos años que he tuve como jugador me gané el cariño de la afición jugando para Comunicaciones, hice las cosas bien, quede campeón nacional, y aunque yo era defensa central metí bastantes goles, siempre tuve capacidad de anotar, eso me ayudó en ese paso por el fútbol guatemalteco, me gustó mucho la ciudad, su cultura y su gente. Es mi segunda casa por excelencia”, expresó Wright.

Aunque el Comunicaciones ha pasado desapercibido en el plano internacional, eso no le reduce los elogios de sus rivales. Wright lo califica como un rival “fuerte e histórico y uno de los más grandes de Centroamérica”.

Por eso y el análisis que ha hecho de su presente, espera un partido difícil y considera clave mantener la el estilo mostrado en el campeonato nacional.

“Con intensidad, ser agresivos desde que inicia, tratar de desarrollar lo que hemos tratado de hacer acá y que nos ha dado buenos resultados, esperamos que no sea la excepción”, añadió.

Para el futbolista Daniel Colindres Saprissa debe aprender de la lección que recibió Alajuelense en los octavos de final del torneo. La intención será sacar ventaja en su cancha, sin confiarse.

“No está nada escrito, ya lo vimos con Alajuelense, tenemos que reflejarnos en ellos, Guastatoya lo hizo bien, siempre creyó y dentro de la cancha no hay nada escrito, tenemos que ser respetuosos de lo que dicta la historia, lo que viene aconteciendo, para dar un paso firme y seguro hacia el objetivo trazado”.

Balance histórico entre Saprissa y Comunicaciones

43 partidos disputados (21 partidos disputados en Guatemala, 16 en Costa Rica y seis en campo neutral: tres en Estados Unidos, dos en El Salvador y uno en Honduras).

21 victorias del Saprissa

12 empates

10 triunfos del Comunicaciones

71 goles anotados por el Saprissa

52 goles anotados por el Comunicaciones

Primer partido: 14 de mayo de 1953, Saprissa 5 - Comunicaciones 3

Último partido: 28 de julio del 2013, Comunicaciones 1 - Saprissa 1

Fuente consultada: Rodrigo Calvo Castro, del sitio web Buzón de Rodrigo.