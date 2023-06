La espectacular oferta de club de Nicaragua que cautivó a José Giacone

Protagonista del histórico título de Pérez Zeledón, campeón también con Herediano y hasta técnico de Alajuelense, pero también clave en el ascenso de la UCR y vital para salvar a Jicaral y Sporting FC del descenso. A José Giacone no le tienen que contar cómo saben las mieles de la gloria y mucho menos el amargor de trabajar con uñas y dientes con poco o nada.

Es por esto que ni se inmuta ante quienes lo juzgan y ven como un retroceso que aceptara la oferta del Cacique Diriangén de Nicaragua. Incluso, recalcó que la oferta económica que le presentaron en suelo pinolero solo la pueden hacer dos equipos en Costa Rica.

Giacone habló con La Nación sobre su nueva etapa, las dudas que le surgen por la problemática social del vecino país y también de su deseo de volver a un fútbol tico en el que dirigió por 10 años ininterrumpidos.

- ¿Cómo se dio todo para que llegara al Cacique Diriangén FC?

- Estaba en Buenos Aires, pasé 15 días en Argentina y la gente del Diriangén me contactó a mí y a mi hermano (Diego). En principio me hicieron una propuesta que no acepté, pero después empezamos a negociar y nos pusimos de acuerdo.

”Con el club de Nicaragua arreglamos por un año y nos darán todas las comodidades: casa y carro. Costa Rica seguirá siendo mi país de residencia por siempre, pero tenemos la ilusión de un nuevo proyecto. El 12 de junio iniciamos con los trabajos y seguramente viajaré el 10, pero en principio me iré solo con mi hermano, la familia se queda”.

José Giacone estuvo al frente del Sporting FC por cinco torneos y dirigió 106 partidos. El técnico suma dos títulos nacionales, pero ahora se marcha a Nicaragua con su hermano Diego (derecha). (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Le costó tomar esta decisión, porque en Costa Rica tiene una vida hecha y un lugar ganado como técnico?

- En principio no parecía tan atractivo, pero a medida que fuimos negociando y vi la historia que tiene este club, revisé que han ganado 30 campeonatos y juegan la Concacaf, pues empecé a ver cosas atractivas. Luego fuimos afinando los números y me convencieron.

- Usted ha sido campeón en Costa Rica y venía de mucha estabilidad con Sporting. ¿Cómo toma este reto?

- Con mucha ilusión y con muchas ganas de retribuir esa confianza que me están demostrando. En este proceso de negociaciones noté el deseo de los directivos del equipo en contar con mis servicios. Hay que devolver todo esto con trabajo, resultados, seriedad y elevando el nivel del equipo.

- ¿Qué le dice a quienes piensan que es un retroceso irse a Nicaragua?

- Lo primero que hay que pensar es que me hicieron una propuesta económica a la que no podía decirle que no. Esto habla del deseo de la gente por contratarnos y el esfuerzo que están haciendo. Quiero retribuir esto cuando me toque empezar a dirigir e influir en ayudar a mejorar a todos.

”Hay que estar en la piel de cada uno antes de hablar, porque lo que me van a dar tal vez lo pagan dos equipos en Costa Rica. Todo esto tiene que ver, porque uno vive de esto y hay oportunidades que no se pueden desaprovechar. Esto influye y no solo a mí, sino a cualquier trabajador”.

- ¿La oferta económica que le hicieron en Nicaragua es comparable solo con lo que pagan los grandes de Costa Rica?

- Sí y hasta más. Por lo mismo digo que no se puede eludir. Pensé que no me iban a aceptar la propuesta, pero bueno... Pedimos otras cosas y nos dijeron que si, así que vi que el interés era mucho y le doy valor a esto.

- ¿No le preocupa marcharse a Nicaragua, un fútbol que es inferior al tico?

- Cuando uno trabaja seriamente y consigue resultados, igual llama la atención. A uno le han reconocido como técnico y puede que estemos entre los cinco mejores entrenadores del país, pero esto no quita que uno se quede sin trabajo. Hasta la oportunidad del Diriangén no tenía trabajo y al final me incliné por esta, pese a que me llegaron dos más de Guatemala.

”Tal vez hay desconocimiento del fútbol de Nicaragua, pero tienen todo por mejorar y crecer. Me voy por esta oportunidad y el tiempo dirá si acertamos o no”.

- Sabiendo el lugar que se ha ganado en el fútbol tico, ¿no era mejor esperar acá por una oferta?

- Es una decisión que debía tomar. Sinceramente, apuntaba a dirigir un equipo de los tradicionales en Costa Rica, pero vi que estaba difícil para este semestre. Ante esto, tomé la decisión de salir del país y es que llevo más de 10 años ininterrumpidos de dirigir en Costa Rica, así que tomarse un aire en otro lado viene bien. Sirve para la carrera de uno, es bueno para afrontar nuevos retos.

”En general me ha ido bien en Costa Rica y tengo anhelos y sueños en este país, como dirigir Selección. Sin embargo, aveces la carrera de uno le presenta oportunidades que son difíciles de rechazar”.

- Igualmente, le ha tocado estar en Liga de Ascenso, ser campeón con un no tradicional y un tradicional y pelear descensos. ¿No le afecta marcharse ahora a una liga que se piensa que es inferior?

- Me ha tocado pelear campeonatos, pero también sacar a equipos del descenso, como pasó con el mismo Sporting y luego lo pusimos a pelear contra los tradicionales. Además, fui a Jicaral y evitamos que perdiera la categoría. Es decir, no tengo ningún problema en asumir cualquier reto.

”Siempre digo que cuando hay trabajo, hay bendición, más aún cuando uno trabaja con lo que le gusta. Uno es un afortunado, porque el 90% de las personas no pueden hacerlo”.

- ¿Le preocupa el tema social que vive Nicaragua?

- He pedido información, pero vengo de Argentina, un país que también vive muchos problemas sociales. Me llama la atención cuando se dice lo de la violencia en Costa Rica y este es un país muy bendecido, porque en otros países es más complicado.

De igual forma, hay que manejarse bien donde se esté. Nosotros vamos a vivir cerca del lugar del trabajo, es un residencial y nos han comentado cómo es todo. Además, Diriamba es un lugar tranquilo, según lo que nos comentaron.

- ¿Cómo asume el separarse de su familia?

- Es duro, pero es nuestro oficio. Ya me pasó en Pérez Zeledón y en Jicaral, así que uno se va acostumbrando y todos entienden que es en beneficio de la familia.

”Incluso, mis familiares nunca me manifestaron ningún temor por irme a Nicaragua y por los temas de allá (situación social). Reitero, venimos de Argentina y hemos vivido allá situaciones de seguridad bastante pesadas, así que no nos da temor”.

- ¿Hay mucha diferencia de nivel entre Costa Rica y Nicaragua, como pensamos?

- Nicaragua ha mejorado mucho en el último tiempo y cada vez hay mejores jugadores. Nicaragua seguirá creciendo y las distancias se han ido acortando, pero Costa Rica está un escalón arriba.

- Se generó mucha expectativa en Diriangén por su llegada al club. ¿Qué piensa de esto?

- Los atestados sirven como antecedentes, pero uno debe llegar a demostrar y pensar más en lo que viene, que en lo que hizo. He notado la expectativa que se ha generado y agradezco esto. Tal vez sin conocer bien nuestra gestión, la afición se llenó de expectativa y todo suma.

- ¿No cierra las puertas a volver a Costa Rica?

- La carrera te va llevando y te da sorpresas. En Costa Rica hemos hecho buenos trabajos, en conjunto con mi hermano, la gente nos ha conocido y nuestras formas han sido aceptadas. Pienso que dejo las puertas abiertas para dirigir, porque hemos estado en equipos tradicionales y no tradiciones y se han conseguido buenos resultados.