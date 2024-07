Kendall Waston: Ruge el Gigante al tomar un nuevo aire con Saprissa

El Deportivo Saprissa se prepara para el Torneo de Apertura con un Kendall Waston renovado y en buenas condiciones físicas. Tras superar una molesta pubalgia que lo alejó de las canchas durante casi cuatro meses en el torneo pasado, el defensa central se muestra optimista y listo para afrontar los nuevos retos.

“Bendito sea Dios”, fue la respuesta de Kendall cuando se le consultó si el tema de la pubalgia es cosa del pasado.

“La lesión prácticamente desapareció”, afirmó Waston, quien de inmediato aclaró que no se puede confiar y menos descuidar. “No puedo dejar de tener algunas precauciones. Debo seguir fortaleciéndome y realizar trabajos preventivos para evitar que vuelva a aparecer”, indicó Kendall.

Luego de pasar casi todo el torneo anterior fuera de la actividad debido al severo caso de pubalgia, Kendall Waston poco a poco toma ritmo.

Waston ha participado en toda la pretemporada del equipo, lo que no pudo hacer en el certamen anterior. Incluso, el zaguero partió este martes con el equipo a Estados Unidos, donde el grupo seguirá con los trabajos de preparación y el próximo sábado a las 7 p. m. (hora de Costa Rica), tendrá un amistoso contra el San Antonio FC, club de la USL Championship (segunda división de la MLS). El juego se efectuará en el estadio Toyota Field.

Si bien los dolores han disminuido considerablemente, Waston reconoció que aún debe ponerse a tono para estar al 100%. Por eso, implementó una rutina de cuidado especial que incluye trabajos extras después de los juegos y entrenamientos para prevenir sobrecargas musculares y optimizar la recuperación.

Waston es positivo y tiene la mira puesta en el éxito. Destacó la importancia de la pretemporada que efectuarán en suelo norteamericano.

“Vamos a irnos aflojando poco a poco en estos días de preparación”, señaló Waston. “Sabemos que nadie va a regalar nada, pero estamos seguros de que tenemos un gran equipo y vamos a competir con todo”, añadió Kendall.

Kendall Waston, defensa del Deportivo Saprissa, superó la pubalgia que tanto le afectó y entrena al máximo con los morados. (Jose Cordero)

Igual que en los dos partidos de la final del torneo pasado contra Alajuelense, Kendall participó en todo el compromiso del domingo anterior de la Supercopa frente a Herediano.

El defensa se unió a las declaraciones de Mariano Torres y Vladimir Quesada, capitán y entrenador de Saprissa, quienes expresaron su molestia por tener que disputar esta copa, aunque Waston también se quiso enfocar en lo deportivo, esperando que se pueda llegar a un buen nivel para competir en la temporada.

“Para mí, no me gusta este formato, no lo entiendo, no me gusta para nada, pero hay que respetarlo y si hay que jugarlo, nos toca afrontarlo de la mejor forma. Lamentablemente, esta vez no se nos dio”, resaltó Waston.

David Guzmán, quien no jugó en la Supercopa, opinó que ve bien al plantel y todos han hecho un buen trabajo en la pretemporada.

“Queremos luchar por los títulos y siento que vamos bien, falta preparación y todavía tenemos un equipo competitivo”, dijo David, quien añadió que deben ir paso a paso, porque son conscientes que el torneo será complicado y encima tienen la competencia de la Copa Centroamericana de la Concacaf.