Kendall Waston reveló lo que algunos árbitros le dicen para no pitarle las faltas que le cometen

Kendall Waston, defensa de Saprissa, sigue siendo fundamental en el cuadro morado, no solo por su labor en la zaga, sino por el aporte en ofensiva.

Algunos lo ven como el arma que ningún otro equipo tiene, como llegó a comentar Víctor Abelenda, técnico de San Carlos.

Ante Cartaginés volvió a imponerse en las alturas, no anotó, como lo ha conseguido en otros partidos, pero provocó que Darryl Parker, arquero brumoso, le cometiera la falta de penal y que Mariano Torres convirtió en gol, tanto que le dio la victoria a los josefinos.

La acción con Parker al final del primer tiempo provocó la molestia de los integrantes del cuadro de la Vieja Metrópoli. Figuras como Luis Ronaldo Araya, el mismo Darryl Parker y Paulo César Wanchope, entrenador de Cartaginés, consideraron que Keylor Herrera, árbitro del juego, los perjudicó al marcar como penal la jugada entre Parker y Waston.

“Si nos vamos a poner a decir eso, podemos hablar muchas cosas. Yo no soy un tipo de jugador que le gusta estar llorando, pero cualquier cosa que hago en la cancha me muestran la amarilla, si le tiro un beso a alguien es una amarilla. A veces no comprendo las reglas y tampoco quiero culpar a los árbitros, porque ellos se apegan al reglamento, pero hay cosas como de sentido común, que no ameritan una tarjeta”, dijo Kendall.

El zaguero saprissista agregó que en ocasiones se frustra, porque según explicó no quiere entrar en provocaciones o trata de estar calmado, pero siente que cualquier cosa que hace le muestran la amarilla y si la falta es contra él, nada pasa.

“Siento que me miden diferente y en la cancha no les pido nada, simplemente me dicen que por ser grande no me pitan, pero yo les digo, la falta es falta para todos o solo algunos y bueno debo lidiar con esa circunstancia”.

Kendall Waston comentó que no le moelsta si lo marcan dos o tres adversarios, pero se frustra porque lo sujetan y los árbitros no marcan las faltas. (Rafael Pacheco Granados)

Waston resaltó que en muchas ocasiones en los encuentros cuando se suma al ataque en la táctica fija, debe soportar la marca de dos y hasta tres adversarios.

“Me marcan dos o tres, pero no pasa nada, es parte del juego, de la estrategia de cada equipo, pero hay cosas lógicas y si a uno lo marcan en el área y hay roces normales, no todo tiene que ser amarilla”.

Sobre la jugada del penal con Darryl Parker que provocó los reclamos de los integrantes de Cartaginés, Waston no tuvo duda de haber recibido un golpe.

“Él (Darryl Parker) trata de conseguir la bola y yo por la inercia llego primero. Obviamente no se puede quitar, pero como voy primero por la pelota, me da el golpe en la pierna y ahí el línea quien estaba más cerca, imagino que le señaló el penal al árbitro”.

Mariano Torres cobró en buena forma, Parker no pudo hacer nada para evitar que el balón contactara con la red y después de tres empates seguidos, Saprissa encontró la senda del triunfo.