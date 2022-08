Kendall Waston: ‘Nadie le está haciendo la cama al entrenador’

Saprissa no carbura en la cancha, los refuerzos aún no pesan, no llegan las victorias y algunos aficionados reclaman porque no le dan mayor participación a jugadores de trayectoria en el club.

¿Qué pasa en Saprissa?, en realidad hay problemas dentro del camerino. Jeaustin Campos, técnico morado dijo que nadie del cuerpo técnico ha tenido inconvenientes con los futbolistas.

Kendall Waston dijo que: "En Saprissa no echamos entrenadores", aquí el defensa en la marca sobre Jonathan McDonald. (Jose Cordero)

Ahora es Kendall Waston quien aclaró que no están en contra de Campos. En declaraciones a Anthony Porras de Radio Columbia, Waston habló de lo que sucede con el plantel.

“La verdad que la relación con el técnico está bien y en la mínima ya se rumora diferentes cosas y se empieza a mal interpretar ciertos mensajes, pero nadie le está haciendo la cama al entrenador”, dijo Kendall, quien agregó: “Este grupo no ha sido así con los técnicos pasados ni con este y ni creo que lo va a hacer en el futuro, no nos acostumbramos a echar entrenadores. Tratamos de hacer lo mejor porque somos los primeros afectados, queremos ganar y ser campeones, porque también se está jugando el contrato de cada jugador”, expresó el “Gigante” saprissista.

Jeaustin Campos: ‘El primer tiempo fue una vergüenza’

Del encuentro contra San Carlos, Waston mostró su preocupación por el mal primer tiempo y porque de nuevo empiezan a sufrir.

“Al jugar de esta manera no hemos ganado un partido y habíamos hablado de que no queríamos repetir lo sucedido en torneos anteriores, de estar remando contra marea y clasificar así.

En este partido regalamos el primer tiempo, San Carlos aprovechó eso y ya en el segundo tiempo cuando quisimos intentar empatar el encuentro era muy tarde y nos cobró factura ese primer tiempo que regalamos”.

¿Qué pasa con Saprissa?.

Son desatenciones que nos pasan factura y en el juego anterior contra Cartaginés, tuvimos muchas llegadas y no fuimos contundentes y tenemos que ser fuertes adelante y atrás.

¿Hay frustración en el plantel?.

Quizá una combinación de ciertas cosas, cuando uno no gana está estresado y uno quiere ver cómo resuelve y son frustraciones que el jugador explota y debemos calmarnos y tratar de buscar nuestras fortalezas y tomar las mejores decisiones dentro de la cancha.