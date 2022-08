Jeaustin Campos: ‘El primer tiempo fue una vergüenza’

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, no se anduvo con rodeos, habló claro y reconoció que su equipo perdió todo el primer tiempo, para Campos, su escuadra no hizo nada en los primeros 45 minutos.

“Yo creo que independientemente de lo que se hizo en el complemento, el primer tiempo es una vergüenza. No jugamos nada, no tuvimos actitud, nos ganaron los balones divididos. Nunca llegamos donde queríamos y cambiamos un poco tener dos contenciones y un diez como Mariano Torres para que tuviera espacios y nunca ocurrió, nunca lo alimentamos”, dijo Jeaustin inquieto por lo sucedido.

Jeaustin Campos fue muy crítico con el accionar de su equipo en el primer tiempo. El técnico dijo que la actitud y entrega no es negociable. (Jose Cordero)

Jeaustin Campos añadió que en el primer lapso San Carlos los superó ampliamente.

“Nunca tuvimos actitud, no entramos a los balones divididos y en los segundos balones fuimos superados. El primer tiempo dio vergüenza y lo menos que podemos hacer es trabajar con intensidad y agresividad y esto es fútbol, no tuvimos la pelota y fuimos superados.

A Saprissa súmele la cuarta derrota seguida en San Carlos

“Estamos tomando pésimas decisiones en el último cuarto. Entró uno y tuvimos cinco oposiciones que no pudimos concretar y el resultado ahí está, el que mete más goles es el que gana”.

¿Cuánto tiempo lleva ese proceso para ver un mejor equipo?

Primero lo que dije es cierto, tenemos buenos jugadores, pero la gente piensa que se meten a una licuadora y ya tenemos buen equipo. El 50% del grupo viene llegando, Arboine (Pablo), Paradela (Luis), Javon (East), Fidel (Escobar). Muchas veces, principalmente en el último cuarto tomamos malas decisiones, de repente Javon la quiere al pie y quien tiene la pelota la da al espacio.

Saprissa tiene cuatro torneos de pasar situaciones difíciles, yo vengo de agarrarlo cuando estaba noveno o décimo y lo llegamos a clasificar y estoy tratando de hacer todo lo posible, llegaron refuerzos y seguimos con falencias y lo ideal es lo que se hace ahora, cambiar un poco darle otro perfil al equipo, pero eso lleva una situación de acople.

¿Por qué le ha costado tener equilibrio en la defensa?

No puedo tapar el sol con un dedo, desafortunadamente es así, hay que buscar opciones, Hay jugadores que juegan bien, otras no, si juego línea de tres debo sacrificar a un volante, un Angulo (Marvin) o un Bolaños (Christian). Hoy quisimos ser ofensivos y no nos ha salido, estoy claro y hablé con Ángel (Catalina) sobre algunas necesidades que ya ustedes saben.

Los últimos cuatro partidos pierde el duelo particular. ¿Ya Saprissa no impone ese respeto y los rivales le juegan confiado?

El fútbol ha cambiado muchísimo, antes uno rival iba Saprissa (por ejemplo Limón que ya no está) y se llevaba seis, hoy no, los entrenadores se han capacitado. El fútbol ha mejorado mucho y hay gente que ha hecho que las distancias se acorten, más que nos pierdan el respeto debemos sacar jerarquía, tener tres o cuatro situaciones de gol, metemos dos y se acabó el partido. El primer tiempo fue pésimo en actitud, en fútbol y deseos y tampoco vamos a minimizar a los rivales. Imponerse y que nos tengan miedo es llegar tres veces y meter dos, ahí es donde está la jerarquía.

No es negociable la lucha, la intensidad, tuvimos más opciones que San Carlos y pudimos ganar y con el respeto a San Carlos que nos ganó bien.