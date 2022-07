Jugadores de Saprissa están encantados con los fichajes

En Saprissa solo están a la espera del pitazo inicial del Torneo de Apertura 2022. Los jugadores del cuadro morado muestran unas ganas enormes de competir para cumplir con dos objetivos: iniciar con victoria y ratificar que el club fichó refuerzos de mucha calidad.

La dirigencia contrató a los defensas Pablo Airboine, Fidel Escobar, los volantes Yustin Salas, Luis Javier Paradela y al atacante Javon East, quienes no solo fueron muy bien recibidos en el vestuario saprissista, sino que son muy elogiados por los futbolistas morados, quienes aseguraron que cuentan con muy buenos refuerzos.

“Obviamente nosotros siempre queremos tener a los mejores jugadores y ahora se incorporaron muy buenos futbolistas. La competencia lo hace a uno crecer y ser mejor”, dijo David Guzmán, quien agregó que le gusta la actitud de todos, “desde que viajamos a la pretemporada se dieron cuenta lo que es Saprissa”.

El panameño Fidel Escobar fue el último de los cinco refuerzos que llegaron a Saprissa, club que espera por Bryan Oviedo.

Luis Paradela y Javon East fueron de los más buscados por varios clubes. ¿Se puede decir que son ese tipo de jugador diferente?.

Paradela y Javon son dos jugadores de selección, son respetables ciento por ciento, son incómodos en la cancha. Ya los enfrenté son bastante buenos y ahora tenerlos como compañeros es lo más importante, están con nosotros y hay que sacarles el máximo provecho.

[ Saprissa no le pone ningún plazo de respuesta a su refuerzo más anhelado ]

Mariano Torres también se mostró complacido con las incorporaciones al camerino y resaltó que estar una semana en San Carlos les ayudó para integrarlos de lleno al plantel.

“Estoy contento porque se les ve bien, se han adaptado muy bien al equipo y a las reglas que tenemos y ellos están felices de estar con nosotros. La pretemporada ayudó mucho para relacionarnos más y se les ve bien y esperemos que puedan dar lo mejor”.

Saprissa debuta el miércoles de visita contra Pérez Zeledón y según Mariano, el conjunto va a llegar bien a esa primera cita.

“El equipo se ve bien, hemos trabajado con ganas durante la pretemporada y los compañeros nuevos se les ve con ilusión de vestir la camiseta”, apuntó Torres.

El argentino resaltó que para el Apertura 2022, Saprissa no puede darse el lujo de dejar puntos en el camino, porque el certamen no tiene tantas fechas y lo que se pierde no se recupera.

Los integrantes del plantel tibaseño no quieren volver a sufrir como en el certamen anterior, cuando clasificaron en la última fecha e incluso hubo varias jornadas que estuvieron en el sótano.

“Va a ser un torneo más corto y tenemos que empezar ganando. No queremos que pase lo del certamen anterior que debimos esperar a la última fecha para ver si clasificamos o no”, dijo Mariano.

David Guzmán coincidió con Torres y manifestó que es vital arrancar con el pie derecho.

“No nos gustó estar de cuarto lugar, incluso últimos, empezar ganando es lo que da confianza para buscar los primeros lugares”.

Y es que para Saprissa ser campeón siempre es una obligación, sobre todo ahora que no va a competir en el torneo de Concacaf.

“La obligación la tenemos siempre, Saprissa por ser la institución más grande del país, tiene la obligación de pelear por el título y conseguirlo. No competir en Concacaf nos duele mucho y debemos enfocarnos al máximo en el campeonato nacional que es la única competencia que tenemos”, aseguró Mariano Torres.

A Saprissa no se le puede exigir menos y ellos están ilusionados, seguros de que en octubre o más tardar noviembre logran otro título.

“Tenemos un equipazo y vamos por la 37″, apostó con seguridad Juan Carlos Rojas, presidente del cuadro saprissista.