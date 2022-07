Saprissa no le pone ningún plazo de respuesta a su refuerzo más anhelado

El Deportivo Saprissa presentó a sus cinco refuerzos y con una enorme satisfacción, Juan Carlos Rojas, presidente de los saprissistas, dijo: “creo que tenemos un gran equipo, un equipazo para enfrentar este torneo y aspirar por la copa 37″, pero el jerarca de los tibaseños aún aguarda por la cereza del pastel.

Saprissa no cierra su proceso de contrataciones, Rojas y demás dirigentes esperan el sí de Bryan Oviedo y aguardarán el tiempo que sea necesario, pues no hay plazo para la respuesta del lateral.

“Nosotros no nos ponemos un plazo, ojalá entre antes tener una definición mejor, el torneo se inicia la próxima semana, pero no sabría decir en este momento en qué va a terminar esa situación”, expresó Rojas, quien agregó que solo esperan si Bryan les brinda una respuesta positiva a la oferta que le presentaron.

El lateral Bryan Oviedo y seleccionado nacional, aún no le da una respuesta a Saprissa, que lo esperará el tiempo necesario. (KARIM JAAFAR/AFP)

“Ese tema yo creo que es natural la atención que se le da a todo esto, pero en realidad no hay nada diferente a lo que he comentado hace varias semanas. Estamos en la misma situación, es un jugador que salió de acá, nos interesa, le abrimos las puertas, las tiene abiertas, posee una oferta de parte nuestra y él evalúa sus alternativas. No ha escondido la posibilidad que tiene de analizar algunos temas afuera y eso lo que hace y hasta ahí, no hay ninguna novedad que reportar”.

[ Bryan Oviedo y Fidel Escobar le resuelven a Saprissa grandes dolores de cabeza ]

¿Si se llega a dar lo de Bryan Oviedo sería el último refuerzo?

“Todavía hay tiempo en cuanto a la ventana de inscripción y no cerramos la posibilidad a una llegada más, podría ser el tema de Bryan como mencioné, pero si no hubiera una llegada adicional, estamos muy satisfechos con el plantel que tenemos. Me parece que el equipo ya está muy bien conformado y sería no más de una manera, llamémosla así oportunista, como la posibilidad de traer a Bryan, pero aparte de eso creo que tenemos el cuadro que queríamos”.

El presidente morado agregó que para encarar el Torneo de Apertura se trazaron algunas alternativas para fichar y esta vez les salió todo como lo habían planeado.

“No siempre se da que uno traiga todos los plan A que se traza y en este caso puedo decir que todo ha salido casi a la perfección de como queríamos que saliera. Vamos a luchar por el título, ese es nuestro ADN, así lo dicta nuestra historia y así lo exige nuestra afición. Estamos muy complacidos con los refuerzos, son cinco jugadores de muy buen nivel y vienen a ayudarnos en esa aspiración que es alzar la copa 37 en este certamen”.

¿Han tenido conversaciones con Deyver Vega?

“Nos mantenemos en contacto, y es un jugador que cuando tome la decisión de volver, se evaluaría, pero ahorita no hay nada en este momento”.

Saprissa presentó a Luis Javier Paradela, Yustin Salas, Pablo Airborne, Fidel Escobar y a Javon Romario East; para los morados todo sería perfecto si logran firmar a Bryan Oviedo.