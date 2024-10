Juan Carlos Rojas mete las manos en el fuego por Sergio Gila

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, aseguró que todos en el club, tanto jugadores como cuerpo técnico, están en evaluación. El jerarca pide un cambio y un mejor rendimiento; reconoció que hay mucha presión, pero, fiel a la costumbre de Horizonte Morado, no tomarán decisiones al calor de un resultado o por el clamor de los aficionados.

Pese a que insistió en que todos están bajo la lupa, Rojas le dio respaldo a Sergio Gila, gerente deportivo del club, quien ha sido blanco de críticas por los fichajes que ha realizado. De nueve contrataciones que Gila ha hecho en un año de gestión, solo Joseph Mora y, recientemente, Óscar Duarte han llenado las expectativas.

”Sergio cuenta con absoluto respaldo de nuestra parte. Él es un gran profesional y, la verdad, estamos muy contentos con él”, dijo de forma contundente Juan Carlos Rojas en entrevista con Radio Columbia.

Rojas añadió que en la dirigencia tibaseña existe un gran nivel de molestia al no cumplir con el objetivo de llegar a la final y ganar la Copa Centroamericana de la Concacaf, una de las metas fundamentales este año.

”Queremos hacer historia con el pentacampeonato y ganar la Copa Centroamericana. Lo sucedido nos deja un amargo sabor de boca. Todo está sobre la mesa y hay mucha presión, pero creo que nos hemos caracterizado por analizar todo con cabeza fría, no por reaccionar al calor del momento. Eso no quita que, de parte nuestra, estemos completamente insatisfechos con lo que hemos visto durante el torneo nacional y la Copa Centroamericana. El resultado es inaceptable y, por ello, debemos evaluar todo. No aceptamos que esto suceda”, expresó Rojas.

Para Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, el puesto de Sergio Gila como gerente deportivo no está en discusión.

- ¿Les generó molestia la pérdida en los torneos de Copa, Supercopa y Recopa? ¿Cómo evalúa esas eliminaciones?

- Para mí, eso es un poquito secundario. No es que no genere molestia, porque si uno va a participar en algo, es para ganar; pero los objetivos primarios eran la Copa Centroamericana y el pentacampeonato. Nosotros podíamos aceptar no ganar esos torneos secundarios si se cumplían los objetivos principales. Pero al caer en la Copa Centroamericana, que era una de las metas, entonces yo pienso que eso empieza a exacerbar y a recortar nuestra paciencia como dirigencia en lo que hemos visto. Así que el tiempo y la paciencia se agotan. Nos queda procurar ganar el pentacampeonato y clasificar en el repechaje a la Copa de Campeones de Concacaf.

- ¿Piensan reforzar al equipo para la próxima campaña?

- Por supuesto que estaremos evaluando todo con miras a tener un mejor equipo para lo que viene, ojalá con participación en la Copa de Campeones de Concacaf. Todos tienen que entender, tanto cuerpo técnico como jugadores, que su trabajo está en evaluación. Si vemos que con esta planilla no nos sentimos lo suficientemente cómodos o no sentimos la suficiente confianza de que podemos enfrentar de la mejor manera lo que viene y asegurar una mejor participación internacional, definitivamente iremos al mercado. De hecho, tenemos una plaza de extranjero disponible y se ha venido trabajando con miras a ese refuerzo. Dependiendo de lo que suceda, el bisturí podría ser más profundo.

