Juan Carlos Rojas da un ultimátum en Saprissa que incluye a Vladimir Quesada

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, salió al paso para referirse al momento que vive su equipo, que una vez más fracasó en el plano internacional.

Rojas habló del nivel del equipo, que no le gusta, y del presente de Vladimir Quesada, técnico del plantel, a quien los aficionados quieren ver fuera. El martes pasado, tras perder 0-3 contra Antigua, los seguidores pidieron la salida del timonel.

”Ya no vamos a seguir aguantando que el nivel que vemos en la cancha no sea acorde con la planificación, el potencial que sabemos que se tiene y con la exigencia, empezando por la nuestra a nivel de la dirigencia”, dijo Juan Carlos Rojas en entrevista con Radio Columbia.

Rojas agregó que, de parte de la dirigencia morada, existe un gran nivel de molestia al no cumplir con el objetivo de avanzar en la Copa Centroamericana de la Concacaf e intentar dejarse el título.

”Lo sucedido (la eliminación contra Antigua) nos deja un amargo sabor de boca. Creo que el equipo no ha tenido el rendimiento que esperamos, acorde con toda la planificación que se ha hecho y con el grupo que tenemos. Aparte de la molestia, existe —y así se las ha transmitido— un gran nivel de exigencia, de que las cosas tienen que cambiar muy rápidamente, porque esto es inaceptable y es un duro golpe para toda la afición”, expresó Juan Carlos Rojas.

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo de Saprissa, dijo que Vladimir Quesada y todos en el equipo están en evaluación.

- ¿La campaña la cierra Vladimir Quesada o depende de los próximos resultados en el campeonato nacional?

- Vamos a ver. Nosotros no hemos tomado una decisión; Vladimir Quesada es nuestro técnico y, claro, estamos, como dirían, en alerta roja, porque la realidad es que el equipo no ha venido jugando bien. Yo creo que aquí hay varios responsables, no es un tema solo del cuerpo técnico, y el nivel colectivo —y en algunos casos individual también— debe ser más alto. Todos se tienen que mirar al espejo y ver cómo dar más, porque estar en Saprissa es una gran exigencia. La gran mayoría de los que están ahí ya han estado por algún tiempo y lo saben, y todos tienen que dar un paso al frente.

- Saprissa tuvo salidas importantes y llegaron otros jugadores. ¿Hay un desequilibrio en la planilla, producto de esas salidas?

- No en lo más mínimo, por favor. La planilla que tiene Saprissa no es para estar teniendo el rendimiento que tenemos. Alguien podría debatir si los que han llegado a sustituir a los que salieron todavía no están en su nivel, pero lo cierto es que el 90 por ciento de la planilla tetracampeona sigue ahí, con jugadores de altísima experiencia, además de la llegada de muy buenos futbolistas como Óscar Duarte. Lo que está haciendo Gino Vivi, por ejemplo, y los que ya estaban, también es destacable. Para mí, esa no es excusa para que Saprissa no esté jugando de una mejor manera y no esté obteniendo mejores resultados. Esa es la realidad.

